Luis Abinader describió en discurso República Dominicana de ficción

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que el presidente Luis Abinader, en el discurso de memorias de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, describió un territorio que no es la República Dominicana y que pareció salir de una historia de ficción.

Afirmó que en la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, mientras la población dominicana esperaba un discurso sincero, tuvo que conformarse con meras retóricas que no se corresponden con la realidad que se vive RD.

“Aunque a algunos podría haberle generado sorpresa, otros solo nos preguntamos de qué país hablaba en su narrativa, porque el que describió es un territorio que pareció salir de una historia de ficción, y alejado de la realidad que vive su población”, expresó el dirigente peledeísta.

Aseguró que ni las palabras enardecidas, ni la semántica organizada pueden esconder, aunque pretendieran tergiversar, que el país pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.