Luis Abinader destaca avances de su gestión

El presidente Luis Abinader agotó ayer una amplia agenda de trabajo que incluyó la graduación y juramentación de 865 nuevos agentes migratorios; la entrega de 1,305 certificados de títulos de propiedad a igual número de familias del sector Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos, así como dos almuerzos navideños con comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en los clubes San Carlos, Distrito Nacional, y Calero, del municipio Santo Domingo Este.

En su intervención en ambos almuerzos navideños, el mandatario resaltó los avances del Gobierno y reafirmó su compromiso de continuar elevando la calidad de vida de la población.

Asimismo, Abinader afirmó que, aunque aún quedan retos por superar, los avances del país han sido reconocidos por organismos internacionales. Indicó además que en el 2026, el Gobierno se enfocará en responder a las necesidades reales de la población, adaptando las políticas públicas a las prioridades de las comunidades.

En el Distrito Nacional, resaltó el papel de la alcaldía y señaló el impulso del mayor programa de titulación de la historia, que incluye la entrega de cerca de 20,000 títulos en la Circunscripción 3, además de avances importantes en la circunscripción 2.

De igual manera, defendió los programas sociales, tras considerar que son fundamentales para reducir la pobreza, lo que quedó evidenciado, especialmente, durante la pandemia. Recordó que se otorgaron 2.4 millones de seguros del Servicio Nacional de Salud (SNS) y se ampliaron las ayudas económicas a miles de familias vulnerables.

Enfatizó que todas estas acciones se han ejecutado manteniendo la estabilidad fiscal, sin aumentar impuestos ni elevar proporcionalmente la deuda pública.

Agradeció el respaldo de los líderes comunitarios y aseguró que continuará trabajando de manera cercana y constante.

En la actividad, el jefe de Estado estuvo acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otras autoridades.

En el encuentro en el club Calero, Abinader resaltó los logros en esta demarcación, entre ellos, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad. Explicó que el proyecto estará listo en aproximadamente un año y medio.