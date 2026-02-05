Con pasaporte electrónico RD inicia ruta a documentación digital y eliminación de visas

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Con el cambio al pasaporte electrónico, la República Dominicana inicia la ruta hacia la identidad digital y con ello aumenta la posibilidad de acceder a más países sin visados, como sería las naciones de Europa, conocido como el espacio Schengen.

Esto obedece a que el nuevo documento de viaje, cuyo renovación comenzará en este mes, tendrá 130 medidas de seguridad de 50 que tiene la libreta aún vigente. El mismo pasará a ser de una hoja laminada a un documento de policarbonato con un chip incrustado que guarda datos biométricos.

De dos huellas dactilares que antes se tomaban, ahora serán las diez. También cuenta con elementos gráficos que resaltan el patrimonio histórico y natural del país.

Estas aseveraciones fueron externadas por Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, Edgar Díaz, subdirector de Emisión y Renovación, Daniel Lorenzo, encargado del Proyecto de Pasaporte Electrónico, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Ramírez precisó que auque el pasaporte electrónico es una de las demandas para la eliminación de visados como el Schengen, esto dependerá de los acuerdos que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Lorenzo Ramírez, José Monegro y Daniel Lorenzo.

“Definitivamente uno de los requisitos era tener el pasaporte electrónico para garantizar tener ese paso seguro de los dominicanos en los diferentes pasos fronterizos, y sí nos pone a una vuelta que ya depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y los acuerdos que logre”, acotó cuestionado sobre este tema.

Seguridad

El director de Pasaportes destacó que el nuevo pasaporte fortalece la lucha contra la trata de personas, la suplantación de identidad y el fraude, gracias a procesos de interoperabilidad con instituciones como el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, Interpol y Policía Nacional. Además subrayó que el Estado es dueño de la data, no la empresa a cargo.

Indicó que para la nueva emisión se cuenta con un Data Center de ultima generación que sustituye la tecnología de más de 14 años. El documento será de policarbonato que garantiza una durabilidad de 10 años. y permite la inscripción a láser.

Al respecto, Díaz aseguró que los países están migrando al policarbonato, por la seguridad que ofrece y que permite múltiples niveles de protección.

En cuanto a la fiabilidad de los datos, Ramírez y Díaz explicaron que uno de los elementos esenciales del nuevo sistema es que se alimenta de la información de la Junta Central Electoral (JCE), que es la entidad que por ley es la custodia de los datos del ciudadano dominicano, o sea, del registro civil

“Toda la información que capturamos viene inicialmente desde la JCE. Estamos trabajando bajo el concepto de ‘dato heredado’, lo que garantiza que el origen de la información sea correcto”, aclaró Ramírez.

Díaz agregó que sistema realiza cruces biométricos, es decir, choque de datos para detectar duplicidad de identidad.

El documento tiene elementos alusivos a la dominicanidad.

Ramírez apuntó que esa interoperabilidad con la JCE ofrece garantía no solo a nivel nacional, sino nivel internacional de la que la información es certera.

“Esto nos permite garantizar que los documentos emitidos sean confiables y que la identidad del ciudadano esté protegida en cualquier parte del mundo”, adicionó Ramírez.

Identificación digital

Cuestionado en cuándo los dominicanos podrán optar por la identificación digital, es decir, aquella que puede ser portada desde un celular, Ramírez informó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está evaluando colocarla como documento de viaje, el cual es conocido como DTC (Digital Travel Card).

Aseguró que con los pasos que está dando el país estaría listo para implementar esa tecnología.

“Esa identificación digital, el pasaporte digital es la próxima etapa para la cual vamos. Ya nuestra plataforma está con esta tecnología para que al momento que nos toque dar el salto, la República Dominicana esté lista para cruzar a la tecnología digital”, manifestó durante el encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Ramírez enfatizó que aunque el pasaporte electrónico no es nuevo en muchos países, la República Dominicana se ubica en la lista de los 40 países que cuentan con tres niveles de seguridad en su documento de viaje.

Al respecto, Lorenzo afirmó que el DTC permitirá que el proceso en los controles de fronteras sea mas ágil. Sostuvo que hay acuerdos internacionales que van a viabilizar el uso del mismo lo que va permitir que los ciudadanos puedan tener la información accesible.

Ramírez indicó que el DTC aún está como un pasaporte digital opcional, pero hay países que están haciendo acuerdos entre sí para usar esa herramienta en sus fronteras.

"A medida que vamos mejorando con la calidad de nuestro pasaporte más países se prestan hacer intercambio”, agregó Ramírez durante el encuentro con los medios.