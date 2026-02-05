Tribunal ratifica la prisión preventiva en caso Senasa

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron pasada la medianoche variar la medida de coerción a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y otros seis imputados de presunto desfalco a esa institución con más de RD$15 mil millones. Interpusieron un recurso de apelación contra los 18 meses de prisión.

Los magistrados concluyeron la audiencia a las 6:52 de la tarde, luego de que seis de los siete imputados hablaran ante el tribunal, que preside Isis Muñoz e integran Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez. Solo Hazim no habló.

Debido a la remodelación de la Corte de Apelación, la audiencia se celebró en una de las salas del Tribunal de Tierra, en el Centro de los Héroes, del Distrito Nacional.

El proceso estaba pautado para iniciar a las 2:00 de la tarde pero comenzó pasadas las 3:30.

Buscaban libertad

Los imputados buscaban que la corte revocara la decisión adoptada en diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión.

Cumplen prisión en la cárcel de Najayo el exdirector de Senasa, Santiago Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, y Rafael Martínez Hazim. También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Desde el martes, cuando la Corte recesó, las partes hicieron sus réplicas y contrarréplicas, que los acusados usaron para lograr una variación de la medida de coerción, contrario al Ministerio Público (MP) y los querellantes, que solicitaron al tribunal mantener la prisión, debido al supuesto peligro de fuga de los imputados y a la gravedad de las acusaciones.

Wilson Camacho, director de Persecución, asegura que los recursos de apelación carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal les varíe las medidas de coerción.

Mientras que la defensa de Santiago Hazim ha sido enfática en asegurar que la salud de su cliente está deteriorada en la cárcel y que es necesaria una variación de la medida, para preservar su vida.

Cumplen el arresto domiciliario Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación rechazó además el recurso del abogado Miguel Surun Hernández, quien solicita prisión preventiva contra los imputados con arresto domiciliario.