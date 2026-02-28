Ito Bisonó se traslada a Gaspar Hernández para evaluar daños en viviendas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ito Bisonó, se trasladó este viernes a Gaspar Hernández para constatar de primera mano los daños provocados por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Joba, situación que ha afectado viviendas y parte del entorno del municipio.

La visita se produce por instrucciones del presidente Luis Abinader, luego de que, desde el jueves, un equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) fuera enviado a la zona para realizar un levantamiento preliminar del nivel de afectación, identificar viviendas impactadas y evaluar las condiciones del entorno con miras a estructurar un plan de intervención.

“Desde que tuvimos conocimiento de la situación, instruimos el desplazamiento inmediato de nuestro equipo técnico. Hoy estamos aquí, junto a la comunidad y las autoridades locales, para escuchar, evaluar y actuar con responsabilidad en lo que compete a vivienda y adecuación del entorno”, expresó Bisonó.

El funcionario explicó que, como parte de las competencias del MIVHED, se trabajará en la reparación de viviendas impactadas a través del programa Dominicana Se Reconstruye, así como en acciones de intervención y dignificación del entorno que permitan restablecer condiciones seguras para las familias afectadas.

Bisonó estuvo acompañado por el senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez; el viceministro de la Presidencia Alexis Jimenez; la gobernadora de la provincia, Patricia Muñoz; el alcalde de Gaspar Hernández, Abel Suriel; el director del distrito municipal de Joba Arriba, Edgar Di Anny; el director del distrito municipal de Villa Magante, Balan Ramos; el director del distrito municipal de Veragua, Luis Canela; y el sacerdote Rafael Lara.

También participaron el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Ney García, y el equipo técnico del MIVHED, quienes sostuvieron encuentros con líderes comunitarios y residentes afectados para levantar información detallada que permita estructurar una respuesta ágil y coordinada.

Asimismo, en el encuentro participaron representantes de CORAAMOCA, Promipyme, Salud Pública, Plan Social de la Presidencia, entre otros.

Durante la jornada también se realizó la entrega de enseres destinados a asistir a familias afectadas con artículos de primera necesidad, como parte del acompañamiento inmediato ante la situación.

El Ministerio informó que las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades municipales y provinciales, así como con organismos de respuesta que ya operan en la zona, garantizando que cada institución actúe dentro de sus competencias.

*Sobre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones*

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), creado mediante la Ley núm. 160-21, tiene como misión planificar, reglamentar y supervisar las edificaciones públicas y privadas del país, así como desarrollar políticas de vivienda y mejoramiento del hábitat que promuevan comunidades más seguras, organizadas y resilientes.