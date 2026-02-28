Cientos de estudiantes desfilaron en SPM con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Cientos de estudiantes de cincuenta y cinco centros educativos tanto público como privado, desfilaron por la avenida Francisco Domínguez Charro de esta ciudad, con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, una de las actividades más grande y de más colorido que se realiza en la región este del país, organizada por la Regional 05 de Educación, la Gobernación Provincial y la Alcaldía Municipal.

Las actividades iniciaron con una eucaristía en la Catedral San Pedro Apóstol presidida por el obispo monseñor Santiago Rodríguez, con la presencia de autoridades civiles y militares. Luego fue efectuado el acto solemne en la Plazoleta de los Padres de la Patria, donde las citadas instituciones y el Instituto Duartiano, depositaron ofrendas florales.

Tanto el alcalde Raymundo Ortiz como la gobernadora Yovanis Baltazar al hacer uso de la palabra destacaron la importancia de la fecha patria y exhortaron a la población seguir el ejemplo que nos dejaron los Padres de la Patria para el bienestar de la República Dominicana.

De su lado el director de la Regional 05 de Educación licenciado Franklin Villanueva, dijo que el ejemplo que nos dejaron los padres de la Patria, nos grita que la libertad no es un regalo, sino una conquista que se protege cada día con la firmeza del carácter y la pureza de los ideales, y que emular su ejemplo hoy, no significa marchar hacia un campo de batalla con fusiles en mano, porque los tiempos han cambiado, pero que la lucha continúa.

El funcionario educativo entiende que en la actualidad el sacrificio no es tomar las armas, el sacrificio hoy es tomar las herramientas de la paz para construir una sociedad unida y que la verdadera independencia de este siglo se libra en el terreno de la cohesión.

“Nuestra misión es sagrada, pues trabajamos con el activo más valioso de la nación, que son nuestros estudiantes, ellos son la patria en formación, y cada lección que impartimos es un bloque en la estructura de nuestra soberanía” expresó Villanueva.

El orden y la seguridad del evento patrio estuvo a cargo de los Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Digesett, Policía Nacional y Policía Municipal.