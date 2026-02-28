Qué es un cohete de pequeña escala (small launch vehicle)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana se encuentra expectante tras darse a conocer que se instalaría un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales.

Pero ¿qué es exactamente un cohete de pequeña escala o small launch vehicle?

De acuerdo con el portal especializado Lanzamientos Espaciales, un lanzador de satélites pequeño -también llamado vehículo lanzador de carga liviana- es un tipo de cohete diseñado para transportar cargas relativamente ligeras al espacio.

¿Cuánto puede cargar?

Un lanzador pequeño puede colocar hasta 2,000 kilogramos en órbita terrestre baja (OTB).

La clasificación general de los cohetes, según su capacidad de carga hacia órbita terrestre baja, es la siguiente:

Hasta 2,000 kg: Vehículo lanzador de carga liviana (small launch vehicle).

Entre 2,000 y 20,000 kg: Vehículo de carga media (como Soyuz, Proton o Falcon 9 recuperable).

Entre 20,000 y 50,000 kg: Vehículo de carga pesada (como Falcon 9 desechable o Delta IV Heavy).

Más de 50,000 kg: Vehículo de carga súper pesada (como Starship de SpaceX o Saturn V).

¿Por qué han ganado importancia?

El auge de los satélites pequeños ha incrementado la demanda de lanzadores livianos.

En las últimas décadas, los avances tecnológicos han reducido significativamente el tamaño de los componentes electrónicos, lo que permitió fabricar satélites más pequeños conocidos como small sats y abaratar costos.

Para poner en órbita estos satélites, varias compañías han desarrollado cohetes más pequeños y económicos.

Por ejemplo, para lanzar un satélite de 200 kilogramos, puede resultar más rentable contratar un lanzador pequeño por unos cinco millones de dólares que pagar un vuelo dedicado en un cohete más grande, como el Falcon 9, cuyo costo puede rondar los 50 millones de dólares.

¿Qué pasa con los vuelos compartidos?

Actualmente son cada vez más comunes los llamados vuelos compartidos, en los que varios satélites viajan en un mismo cohete. Sin embargo, esta modalidad limita las opciones de órbita disponibles para los satélites pequeños, ya que deben ajustarse a la trayectoria principal del lanzamiento.

Por esa razón, los lanzadores de pequeña escala se han convertido en una alternativa estratégica dentro de la nueva economía espacial.