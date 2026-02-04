Luis Abinader se encuentra con dominicanos en Dubái: ¿de qué hablaron?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. - En el marco de su agenda oficial en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un encuentro cercano y especial con ciudadanos y ciudadanas dominicanas residentes en ese país, con quienes conversó sobre su experiencia en el exterior, sus proyectos y el desarrollo que vive la nación.

Durante el diálogo, el mandatario reiteró su interés de mantener un contacto directo con la diáspora dominicana. “Siempre me gusta compartir y sentir ese orgullo de los dominicanos dondequiera que asistimos", expresó, agradeciendo la presencia de los asistentes.

El jefe de Estado resaltó que la República Dominicana continúa avanzando pese a los retos, con indicadores sociales y económicos en mejora constante. “Nunca es suficiente, pero los indicadores han ido mejorando”, afirmó, al tiempo que subrayó que el país se ha consolidado como uno de los de menor criminalidad después del Salvador, en Latinoamérica y el Caribe y el cuarto de toda Latinoamérica, además de registrar reducción en muertes por accidentes de tránsito y progresos en la red hospitalaria.

Luis Abinader dialoga con diáspora dominicana

Abinader también destacó el dinamismo de sectores clave como el turismo y las zonas francas, así como los proyectos estratégicos que buscan impulsar un desarrollo más equilibrado. En ese sentido, mencionó iniciativas como el desarrollo turístico de Pedernales, que definió como uno de sus principales legados por su impacto en el sur, y la construcción de un nuevo puerto en Manzanillo para fortalecer las exportaciones.

El mandatario señaló que la diversificación económica ha sido fundamental para el crecimiento sostenido del país y aseguró que el objetivo es continuar reduciendo las brechas sociales. “La pobreza la recibimos en un 25 % y estimamos cerrar el 2025 alrededor de un 17.5 %. Ese es el medidor más importante, porque es el que saca a la gente de la pobreza”, puntualizó.

Diáspora dominicana en Emiratos Árabes Unidos

En materia institucional, destacó los avances democráticos y la libertad de prensa, así como la estabilidad que distingue a la República Dominicana en una región convulsa. “Somos un faro de tranquilidad y de sosiego. No somos un país de extremos; tenemos que proteger esa paz, avanzar y mejorar todo lo que sea necesario”, manifestó.

El presidente también abordó desafíos como la crisis en Haití y la situación regional, reiterando que el Gobierno trabaja para preservar la estabilidad y las oportunidades de crecimiento. “Algo hemos hecho bien como país en los últimos 30 años. Hemos aprendido de los errores y seguiremos avanzando para mejorar la calidad de vida de todos”, sostuvo.

Luis Abinader dialoga con diáspora dominicana

Orgullo y compromiso con la República Dominicana

La comunidad dominicana en los Emiratos Árabes Unidos manifestó su orgullo y compromiso con la República Dominicana durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, en el que líderes comunitarios y jóvenes profesionales destacaron el esfuerzo por mantener la identidad cultural y el sentido de pertenencia en el exterior.

En el diálogo se planteó la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales mediante la apertura de vuelos directos entre ambos países. El mandatario confirmó que el tema forma parte de las conversaciones oficiales con el gobierno emiratí y resaltó el crecimiento del turismo dominicano, así como el potencial de Santo Domingo como centro de conexión regional.

Luis Abinader dialoga con diáspora dominicana

En materia educativa, jóvenes dominicanos expresaron su interés en aportar al desarrollo del país. El jefe de Estado valoró estas iniciativas y expuso los avances gubernamentales en infraestructura escolar, transporte estudiantil, educación técnica, fortalecimiento del sistema público y formación bilingüe, resaltando la importancia de la mentoría desde el exterior.

El gobernante reiteró que la educación es un eje prioritario de su gestión y exhortó a la diáspora a orientar a jóvenes de sus comunidades mediante programas como Beca Tu Futuro. También informó sobre la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), politécnicos, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y ciudades universitarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en distintas provincias del país,

Durante el encuentro se abordaron además temas vinculados a servicios consulares, inversión y tecnología. El jefe de Estado reconoció las dificultades con la emisión de pasaportes y señaló que el pasaporte biométrico ayudará a agilizar los procesos. Asimismo, destacó el récord histórico de inversión extranjera directa, el rol de ProDominicana y el Plan Estratégico Nacional de Inteligencia Artificial en alianza con Nvidia.

Luis Abinader dialoga con diáspora dominicana

Finalmente, se trataron inquietudes sobre exportaciones, participación política y aprovechamiento del talento dominicano en el exterior. El mandatario explicó la importancia de la logística y los vuelos de carga para ampliar exportaciones, informó que se evaluará la habilitación de mesas de votación en la región del Golfo y destacó que la diáspora puede contribuir al desarrollo nacional postulando de forma individual, del sector privado o con el voluntariado que se forma con la remodelación de los hospitales en todo el país que ya suman 95.

El presidente Abinader concluyó sus palabras expresando que: "Ha sido una gran conversación con ustedes, yo los felicito y sinceramente les digo que me siento orgulloso de una comunidad tan diversa, que aporta tanto a diversas áreas y sectores y que la inmensa mayoría de los dominicanos son gente de bien en todo el mundo y recuerden algo, la mejor manera de ustedes ver que son y enseñar que son excelentes dominicanos y de dónde provienen, es siendo unos buenos ciudadanos como ustedes lo son aquí en Dubái y Emiratos Árabes Unidos".

Gesto del presidente Abinader de hablar con la comunidad y conocerle

Luis Abinader

De su lado, el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco, valoró el gesto del presidente Abinader de hablar con la comunidad, conocer cómo están, qué están haciendo y explicarles también lo que impulsa desde el Gobierno.

En tanto, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, informó que desde hace dos o tres años se mantienen conversaciones con la aerolínea Emirates, con el interés de aprovechar el acuerdo de cielos abiertos y propiciar el establecimiento de rutas desde los Emiratos Árabes Unidos hacia la República Dominicana. Explicó que este tipo de operaciones suele iniciar con vuelos de carga antes de incorporar el transporte de pasajeros, y destacó que la comunidad dominicana, como usuaria de estos servicios, puede contribuir a visibilizar la necesidad de esta conexión. Asimismo, señaló que ProDominicana está disponible para acompañar cualquier iniciativa vinculada a inversión o comercialización de productos dominicanos, reiterando su disposición de mantener el contacto con la diáspora.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y participativo, permitiendo a los dominicanos expresar inquietudes y compartir impresiones con el gobernante y concluyó con un espacio para una fotografía grupal, reflejo del vínculo cercano que el presidente promueve con la comunidad dominicana en el exterior.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magin Diaz, de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund y el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued.