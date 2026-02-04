Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Alza o escasez 

Carne de pollo: ¿Hay escasez real o especulación?

El ministro de Agricultura atribuye la disminución del pollo, al clima y alta demanda que tuvo  en el mes de diciembre.

El pollo fresco subió.

El precio de carne de pollo y otros alimentos han preocupado en las últimas semanas a los consumidores y productores por el incremento provocado, según comerciantes a la escasez en la producción.

Al respecto  ministro de Agricultura Francisco Oliverio, indicó este miércoles que esa situación "esta controlada", y atribuye la disminución del pollo, al clima y alta demanda  en el mes de diciembre.

"La población está creciendo debido a la movilización de la economía, pero ya estamos controlando eso, y se verán mas a partir del mes de febrero", afirmó el funcionario.

De su lado comerciantes entrevistados coinciden en que aun la carne se mantiene de difícil acceso.

"Uno no quiere que les den las cosas dadas, pero también los vendedores exageran, pero hay escasez de pollo desde la granja, sabemos que cuando hay escasez el pollo sube y todo sube", aclaro Luis Contreras vendedor de Pollo del mercado de Cristo Rey en el Distrito Nacional.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

