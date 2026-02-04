Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Hombre acusado de decapitar a varias mujeres

Mujeres halladas decapitadas en la frontera: un caso que estremece

Las cuatro mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico, en el marco de las redadas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Mujeres halladas decapitadas… cuyos cuerpos habrían sido lanzados a un río. Un caso estremecedor que ha sacudido la frontera dominico-haitiana.

Todo salió a la luz en la provincia Elías Piña, donde el Ejército dominicano arrestó a un nacional haitiano durante un patrullaje en las inmediaciones del río Macasías.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, quien fue encontrado oculto entre matorrales junto a un menor de edad al que señaló como su hijo.  

Entérate de todos los detalles en el video

