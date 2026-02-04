Mujeres halladas decapitadas en la frontera: un caso que estremece

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mujeres halladas decapitadas… cuyos cuerpos habrían sido lanzados a un río. Un caso estremecedor que ha sacudido la frontera dominico-haitiana.

Todo salió a la luz en la provincia Elías Piña, donde el Ejército dominicano arrestó a un nacional haitiano durante un patrullaje en las inmediaciones del río Macasías.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, quien fue encontrado oculto entre matorrales junto a un menor de edad al que señaló como su hijo.

