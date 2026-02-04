Santo Domingo 0ºC / 0ºC
MESCyT inaugura curso taller en Diplomacia Científica


Randy Jiménez Batista

El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, inauguró el curso-taller sobre Diplomacia Científica e Integral regional orientada hacia un modelo de ciencia abierta, colaborativa y desarrollo humano para la República Dominicana.

“El país concibe la diplomacia científica como una herramienta estratégica para fortalecer la integración regional, impulsar la innovación y enfrentar de manera conjunta los desafíos globales”, expresó.

Subrayó que este enfoque exige coherencia entre el discurso institucional, la formulación de políticas públicas y una inversión sostenida en ciencia, tecnología e innovación.

Además, resaltó que el papel creciente del sector privado como actor clave en los ecosistemas de innovación y su incidencia en el actual escenario geopolítico, así como la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción de agendas comunes, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional mediante la investigación y la formación especializada.

El curso-taller es organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en su condición de Oficina Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCYT), a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, bajo la coordinación del viceministro Genaro Rodríguez Martínez.

La actividad cuenta con el auspicio de instituciones aliadas como el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá; el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a través de su Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico, cuya Presidencia Pro Témpore ostenta actualmente la República Dominicana; el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT); y la organización Ciudad del Saber.

A nivel nacional, el evento se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), sede oficial del encuentro, así como con el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que problemáticas como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la salud global y las lecciones dejadas por la pandemia de la COVID-19 trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas colectivas sustentadas en evidencia científica, cooperación internacional y voluntad política.

En este contexto, se destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader, cuya gestión ha promovido el equilibrio entre los intereses nacionales y los compromisos globales, fomentando la cooperación internacional y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque persiste el reto de consolidar estos esfuerzos en políticas públicas de largo plazo.

Por su parte, el embajador y rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), José Rafel Espaillat, señaló que las exportaciones, el desarrollo del turismo, los intercambios culturales y el posicionamiento de la marca país están estrechamente vinculados con la diplomacia científica.

Explicó que uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) es la capacidad de los diplomáticos para identificar oportunidades de colaboración e inversión en los espacios de negociación internacional, alineadas con la política nacional de desarrollo y con las ventajas comparativas y competitivas de cada país.

Asimismo, indicó que este proceso debe ir acompañado de marcos sólidos de protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y la propiedad industrial y comercial, mediante leyes claras y un régimen de consecuencias efectivo para los infractores. Además, agregó que las áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y las telecomunicaciones requieren especial protección frente al plagio y la piratería.

También, añadió que la CTI es imprescindible para transformar la matriz productiva y contribuir a un futuro más próspero, inclusivo y sostenible, más allá de los ODS proyectados para 2030 y de las metas nacionales de transformación productiva hacia 2035.

El evento contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el viceministro de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez Martínez; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié Valdez; la viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel Caraballo; y el rector del INESDYC, José Rafael Espaillat, así como jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos multilaterales, bancos de desarrollo e instituciones científicas.

