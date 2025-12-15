Luis Abinader felicita a José Antonio Kast por triunfo en elecciones de Chile

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó al candidato chileno José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de ese país.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X.

Abinader destacó además el comportamiento cívico mostrado por los demás contendientes del proceso electoral chileno, quienes, según señaló, reconocieron oportunamente la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

“El pueblo chileno votó de forma pacífica y democrática”, expresó el mandatario dominicano, al resaltar el clima de respeto institucional que caracterizó la jornada electoral.