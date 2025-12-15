Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

El país 

Luis Abinader felicita a José Antonio Kast por triunfo en elecciones de Chile

Abinader destacó además el comportamiento cívico mostrado por los demás contendientes del proceso electoral chileno, quienes, según señaló, reconocieron oportunamente la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas

Presidente Luis Abinader

Presidente Luis Abinader

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó al candidato chileno José Antonio Kast por su victoria en las elecciones presidenciales de ese país. 

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X.

Abinader destacó además el comportamiento cívico mostrado por los demás contendientes del proceso electoral chileno, quienes, según señaló, reconocieron oportunamente la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

“El pueblo chileno votó de forma pacífica y democrática”, expresó el mandatario dominicano, al resaltar el clima de respeto institucional que caracterizó la jornada electoral.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking