República Dominicana se consolida como centro logístico estratégico para el comercio internacional

En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática, diversificación económica y una sólida alianza público-privada.

Durante su participación en un panel de alto nivel junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem y líderes empresariales globales, el mandatario destacó que la ubicación geográfica del país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos.

Asimismo, enfatizó que la nación ha apostado por sectores clave como el turismo, las zonas francas, los puertos y aeropuertos para fortalecer su competitividad y atraer inversiones.

El jefe de Estado anunció además el avance del aeropuerto de Manzanillo, proyecto desarrollado con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a potenciar las exportaciones y ampliar la capacidad logística nacional.

Equilibrio energético y crecimiento industrial



Asimismo, informó que el país incorporará 1,200 megavatios de generación eléctrica, una medida orientada a garantizar el equilibrio energético y sostener el crecimiento industrial en la región norte.

El presidente resaltó que la combinación de operaciones de carga y turismo ha demostrado ser un modelo exitoso y aseguró que la República Dominicana cuenta con la experiencia necesaria para replicarlo de manera sostenible.

Abinader también puso en relieve la diversificación productiva del país, señalando que las exportaciones abarcan desde equipos médicos y eléctricos hasta tabaco, mientras que industrias como el béisbol generan importantes aportes económicos.

“El desarrollo económico requiere instituciones fuertes, respeto a la ley y políticas que fomenten la confianza de los inversionistas”, proyectó el mandatario ante una audiencia integrada por jefes de Estado, inversionistas y tomadores de decisiones globales.

Compromiso dominicano con la democracia



En el plano internacional, reiteró el compromiso dominicano con la democracia y expresó su esperanza de que los procesos de transición política en la región contribuyan a la estabilidad y al desarrollo económico hemisférico.

Con esta participación, el presidente reafirmó la visión de posicionar a la República Dominicana como una de las economías más dinámicas de la región y un destino confiable para la inversión extranjera.

En el panel de alto nivel acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magin Diaz, de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.