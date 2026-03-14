Luis Abinader lidera graduación de 4,026 jóvenes del programa Oportunidad 14-24

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Continuando con el compromiso de impulsar la capacitación de la juventud en situación de vulnerabilidad, el presidente Luis Abinader encabezó este sábado la duodécima graduación del programa Oportunidad 14-24, correspondiente al grupo julio–diciembre de 2025, integrado por jóvenes pertenecientes a 59 centros ubicados en las regionales Metropolitana, Oriental, Valdesia y Este, con cobertura en 10 provincias y el Distrito Nacional.

Más de 4,000 jóvenes de estas demarcaciones abrazan las bondades de esta iniciativa, que les brinda herramientas y oportunidades para transformar sus vidas y superar condiciones de vulnerabilidad.

En la ceremonia, celebrada en el polideportivo Tony Barreiro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),se graduaron 4,026 jóvenes procedentes del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Más de 4,000 jóvenes de estas demarcaciones abrazan las bondades de esta iniciativa, que les brinda herramientas y oportunidades para transformar sus vidas y superar condiciones de vulnerabilidad.

Durante este período, los participantes recibieron formación en 32 rutas formativas, diseñadas para responder a las necesidades del mercado laboral y fortalecer las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes.

Historias de transformación y nuevas oportunidades para la juventud dominicana

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó la graduación de más de 4,000 jóvenes a través del programa Oportunidad 14-24, señalando que el acto representa historias de transformación y nuevas oportunidades para la juventud dominicana.

Más de 4,000 jóvenes de estas demarcaciones abrazan las bondades de esta iniciativa, que les brinda herramientas y oportunidades para transformar sus vidas y superar condiciones de vulnerabilidad.

Vásquez explicó que el programa se basa en la convicción de que ningún joven debe quedar fuera de las oportunidades de aprender y construir su propio futuro, destacando la valentía de quienes decidieron prepararse y seguir adelante.

Además, resaltó que más de 28,000 jóvenes se han graduado del programa en todo el territorio nacional y valoró el compromiso de los participantes que, pese a las dificultades, apostaron por su formación y por cambiar el rumbo de sus vidas.

También agradeció a maestros, instituciones, empresas y familias que han apoyado el proceso formativo y el desarrollo del programa en distintas comunidades del país.

Al finalizar su intervención afirmó que el progreso de la juventud impulsa el desarrollo nacional. "Cuando un joven avanza, avanza la familia. Cuando un joven avanza, avanza la sociedad. Cuando un joven avanza, avanza el país. El país cree en ustedes, y lo mejor de su historia apenas comienza", expresó.

Una política pública orientada a brindar oportunidades de formación y desarrollo

De su lado, el director del programa Oportunidad 14-24, Ales Mordán destacó el respaldo del presidente Luis Abinader esta iniciativa, la cual definió como una política pública orientada a brindar oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Señaló que el programa nació como una propuesta del mandatario para colocar a la juventud en el centro de la agenda pública y promover su inclusión social y laboral.

Indicó que, con esta graduación, el programa alcanza 28,404 egresados, acercándose a la meta gubernamental de impactar a más de 30 mil jóvenes. Asimismo, informó que actualmente más de 6,000 estudiantes cursan su formación en el primer semestre de 2026, mientras la iniciativa continúa ampliando su alcance con acciones enfocadas en la reducción del embarazo adolescente, el impulso de áreas STEM y el fortalecimiento de la formación comunitaria.

El discurso en representación de los graduandos fue pronunciado por Ana María Valoy, egresada de la

Ruta Formativa de Peluquería Masculina en el extensión de la Escuela Vocacional de Yaguate San Cristóbal, quien agradeció al presidente Luis Abinader y al programa por brindarle la oportunidad de capacitarse.

Rutas formativas

Entre las áreas de capacitación se destacan las vinculadas al sector turismo, hotelería y gastronomía, con programas como bartender, camarero de barra, servicio de alimentos y bebidas en mesa, camarista de hotel, recepción hotelera, hotelería y turismo, gastronomía, así como panadería y repostería.

Asimismo, se ofrecieron programas del sector belleza y servicios personales, como auxiliar en belleza, peluquería para damas y peluquería masculina; del sector comercio, administración y servicios empresariales, que incluyó auxiliar de almacén, cajero bancario, contabilidad, secretariado, ventas y promotor farmacéutico.

La oferta formativa también abarcó áreas de tecnología, comunicación y redes, con cursos de informática, inglés, multimedia, soporte técnico, hardware, programación y lógica, así como redes y conectividad Cisco. De igual forma, se impartieron capacitaciones en electricidad y en organización de eventos y servicios creativos, con formación en decoración y diseño de eventos.

El proceso formativo contó además con el apoyo de 276 colaboradores del equipo EIC, quienes acompañaron el desarrollo de los jóvenes durante su trayectoria en el programa.

Estuvieron presentes, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), Editeudis Beltrán; los directores, de los Centros Comunitarios, Isidro Torres; del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda; de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional José Ramón Reyes Suárez, entre otros.