Presidente entrega cañada, 200 viviendas y estancia

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presiente Luis Abinader inauguró el remozamiento de la cañada de Los Peralejos, también dejó abierta la estancia Infantil Villa Aura, Los Olivos, además 200 apartamentos del Residencial Lolita II y encabezó el Premio Nacional de la Juventud 2026, actividades realizadas el sábado.

En Santo Domingo Oeste el presidente Abinader, junto al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe -Fellito- Suberví, entregó la cañada Los Peralejos, que fue saneada con una inversión de RD$23 millones.

Cañada de Los Peralejos

La intervención, que beneficia a habitantes de los sectores aledaños, abarca una extensión de 1,430 metros lineales y es parte de una transformación integral de esa zona.

“Vamos a seguir haciendo, terminando estas obras grandes y también impactando las obras relativamente pequeñas, pero que tienen el impacto de la calidad en estos sectores”, manifestó el mandatario.

Sostuvo que esas intervenciones son parte del seguimiento integral que ejecuta el Gabinete de Agua y Construcción, que incluye sectores de SDN y SDO, entre otros.

Manifestó que el Gobierno seguirá desarrollando tanto grandes infraestructuras, como obras comunitarias que impacten directamente a los barrios del Gran Santo Domingo.

“Seguiremos solucionando en el centro del barrio donde vive la gente y también las grandes obras que también se beneficia toda la población dominicana y especialmente en este caso, el Gran Santo Domingo”, dijo Suberví.

200 apartamentos

En Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, el presidente Abinader entregó 200 apartamentos del Residencial Lolita II, dentro del programa Mi Vivienda, los cuales fueron construidos con una inversión superior a los RD$529 millones.

Cada adquiriente de esas viviendas recibió el Bono Inicial de RD$300,000.00, el Bono Tasa, que reduce la cuota mensual por siete años, una tasa fija subsidiada del 8 %, a través del Banco de Reservas y el Bono Primera Vivienda, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Estancia INAIPI

Junto a Josefa Castillo, el mandatario entregó el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Villa Aura, con capacidad para recibir a 250 niños de los sectores Las Caobas, Villa Aura, Olimpo, Las Palmas, El Caliche y Residencial Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Se resaltó el impacto que tendrá ese centro en la calidad de vida de los infantes y las familias.

En la noche, el presidente Abinader, junto al Ministerio de la Juventud, encabezó la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2026, que reconoció a jóvenes dominicanos destacados en 15 áreas en el país como en el exterior. La ceremonia se realizó en el Teatro Nacional.