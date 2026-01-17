Luis Abinader nombra a Edgar Torres Reynoso como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, designó al Edgar Torres Reynoso como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, mediante el decreto 11-26, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, a través de su cuenta en la red social X.

“Con gran satisfacción anuncio que mediante decreto 11-26 el presidente de la República, Luis Abinader, designó al Lic. Edgar Torres Reynoso como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, el cual fue juramentado por el consultor”, expresó Subero Isa en la publicación.

Tras su designación, Torres Reynoso agradeció la confianza depositada en él para asumir la nueva responsabilidad. “Agradecido de la oportunidad y la confianza depositada en mí para llevar a cabo tan importantes labores. ¡Haré mi mayor esfuerzo!”, manifestó en su cuenta de X.

Quién es Edgar Torres Reynoso

De acuerdo con el portal del Grupo de Consultores de la firma jurídica Jorge Subero Isa: Consultores – Asesores Estratégicos, Edgar Torres Reynoso es abogado con más de 17 años de experiencia profesional, socio de dicha firma, y con una trayectoria desarrollada principalmente en las áreas de derecho civil, comercial, administrativo, disciplinario y judicial.

En el ámbito público, se desempeñó como abogado ayudante del presidente de la Suprema Corte de Justicia, posteriormente fue Secretario General del Consejo del Poder Judicial durante ocho años y luego director de Investigación y Jurisprudencia del Poder Judicial, hasta decidir emprender en el sector privado.

Torres Reynoso es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (2003). Posee un postgrado en Derecho de los Negocios Internacionales por la Università degli Studi di Torino, en Italia (2005), así como formación en Estudios Europeos.

Además, ha realizado diversos cursos y programas de especialización, entre ellos el VIII Curso de Justicia Constitucional en Madrid, España (2007), y una maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la PUCMM (2010), junto a talleres y capacitaciones en derechos humanos y gobierno electrónico.

Publicaciones y docencia

Es autor de múltiples artículos y obras jurídicas, entre las que destacan El hecho del príncipe, un caso olvidado de fuerza mayor; Impacto de la nueva ley de lavado de activos en el ejercicio de la abogacía; La nueva tendencia jurisprudencial de la responsabilidad civil médica; así como el Diccionario analítico de la normativa especial dominicana y el Epítome jurisprudencial de la SCJ (2012-2016).

En el ámbito académico, es docente de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) desde el año 2011, donde imparte diversas asignaturas del área jurídica.

Además, domina los idiomas español, inglés, portugués e italiano.