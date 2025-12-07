Yeni Berenice sobre caso Senasa: “Operación Cobra llegará hasta el final”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público”, afirmó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La operación incluyó 12 allanamientos realizados por más de 25 fiscales y 200 agentes de la Policía Nacional, que culminaron con el arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros siete imputados.

Entre los delitos que se les imputan figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según el Ministerio Público, se trata de un esquema sistemático de corrupción que afectó directamente el derecho constitucional a la salud de la población.

Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a un equipo especializado en criminalidad organizada. Reynoso reiteró que el compromiso del Ministerio Público es “inquebrantable” en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los más necesitados.