Luis Abinader pide al sector agro trabajar coordinado

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader exhortó ayer al sector agropecuario a trabajar coordinado, con el propósito de consensuar acciones que permitan fortalecerlo y avanzar en la modernización, consolidando los logros obtenidos y enfrentar con eficiencia los retos del momento.

El mandatario habló en el taller de “Priorización y Articulación del Sector Agropecuario”, organizado por el Ministerio de Agricultura, el cual termina hoy.

Dijo que “nuestro gobierno reconoce la importancia capital del sector agropecuario en todos los órdenes, en el orden de la seguridad alimenticia, pero también en lo que representa en empleos, en calidad de vida, en todo el territorio nacional”.

Recordó que más del 80 % de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente y aseguró que eso se debe a que aquí “tenemos un sector agropecuario fuerte, los productores capaces, competitivos y productivos”.

Abinader calificó como una excelente iniciativa el espacio de trabajo impulsado por Agricultura, y consideró que permite coordinar esfuerzos, dar continuidad a los avances logrados durante el período 2020-2024 y fortalecer aquellas áreas que aún requieren atención.

El jefe del Estado exhortó a que la planificación en curso sea consensuada y cuente con metas claras y medibles, que permitan dar seguimiento continuo a los avances y realizar los ajustes necesarios.

Precisó que “lo que les pido es que esta planificación que se está consolidando hoy, que se está discutiendo hoy, que tiene que ser consensuada con todos los sectores, establecer metas bimensuales, de tal manera que vayamos monitoreando los avances”.

El presidente Abinader también destacó la importancia de la innovación tecnológica en el campo, poniendo como ejemplo el uso de drones, los cuales calificó como una verdadera revolución en la agricultura y en múltiples áreas productivas.

En tanto, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, pronunció un discurso en el acto inaugural del seminario, que se realiza en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dijo que asumió sus funciones con una agenda centrada en la modernización del sector agropecuario, el aumento de la productividad y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, bajo el liderazgo del presidente Abinader.

Espaillat expresó que su gestión estará orientada a resultados concretos, con el objetivo de transformar el campo dominicano y hacerlo más competitivo.

Anunció que una de sus principales prioridades será la mecanización agrícola, como vía para reducir costos, mejorar la eficiencia y elevar la producción.

Planteó la necesidad de diversificar la producción agrícola, impulsar la agroindustria y ampliar las exportaciones, de facilitar el acceso a créditos, seguros y tecnología para hacer la agricultura más rentable y atractiva, en especial para los jóvenes, promoviendo el desarrollo rural integral y la asociatividad mediante cooperativas y cadenas productivas.