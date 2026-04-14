Más de 3,500 estudiantes afectados: intervienen escuelas en Puerto Plata tras inundaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Montellano, Puerto Plata, RD.-La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso la intervención inmediata de siete centros educativos, que resultaron afectados por las inundaciones registradas a consecuencia de las lluvias en la provincia Puerto Plata y en gran parte del país, en las últimas horas.

Tras el desbordamiento del río Camú que impactó a varias comunidades de esa demarcación, los planteles escolares sufrieron daños en su verja perimetral, pérdidas de mobiliarios, insumos didácticos, documentos, equipos tecnológicos y electrodomésticos, tras resultar inundados y recibir una alta cantidad de lodo.

En ese sentido, el titular de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, tras constatar personalmente las afectaciones de los centros educativos y realizar un levantamiento junto a un equipo técnico de la institución, instruyó la intervención con varias brigadas de emergencias con el fin de readecuarlos a la mayor brevedad posible, para garantizar que más de 3,500 estudiantes, docentes y personal administrativo retornen a las aulas a continuar con el desarrollo del calendario escolar en esa demarcación de la Región Norte.

"Hoy nos trasladamos hasta esta provincia de Puerto Plata, para verificar los daños registrados por las fuertes lluvias, estas son situaciones atmosféricas que no se pueden prever, pero si podemos planificar la inversión para dar soluciones inmediatas, hemos recibido las instrucciones del señor presidente Luis Abinader y del ministro Luis Miguel De Camps, para actuar y dar respuesta oportuna en tiempo récord a la situación según las lluvias lo permitan", declaró el funcionario.

Precisó que tres brigadas de respuesta rápida y una empresa contratista, bajo la coordinación y supervisión del ingeniero Basilio Gonzalez, encargado provincial de Infraestructura Escolar, en coordinación con las autoridades regionales, distritales de Educación y directores de centros educativos, estarán trabajando 24/7, para rehabilitar los planteles escolares, según las condiciones meteorológicas lo permitan.

Entre los centros educativos impactados por las inundaciones en el municipio de Montellano y otras zonas de Puerto Plata, figuran el Juan Arturo Lockward Stamers, donde ocurrieron daños considerables, pérdida de equipos tecnológicos y recursos didácticos, desprendimiento de las puertas del primer nivel, pizarras, archivos y varios autobuses del programa de Transporte Escolar TRAE resultaron afectados, el Liceo Madre Teresa de Calcuta, Centro Educativo de Boca Nueva, Colegio Makarios y el Centro Educativo Isaura Tucker O’Neil, entre otros.

Mientras, el Director Regional 11 del Ministerio de Educación en Puerto Plata, Luis José Sánchez Baldwin, deploró que los daños han afectado severamente a la comunidad educativa y destaca que el Gobierno está dando respuesta en tiempo récord a la situación.

Así mismo, las docentes Wendy Sánchez, directora del centro Boca Nueva y Glenny Cruz, directora de la escuela Juan Arturo Lockward, indicaron que los daños registrados son cuantiosos y se mostraron esperanzadas en la pronta respuesta de la Dirección de Infraestructura Escolar y los demás estamentos del Ministerio de Educación.

En el recorrido de levantamiento y supervisión, el titular de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, estuvo acompañado de Basilio González, encargado de la institución en Puerto Plata; Juan Dionisio Mezquita, director del Distrito Escolar 11-01; el periodista Vargavila Riverón, encargado de comunicaciones de la DIE; representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE); supervisores provinciales de Infraestructura Escolar y líderes comunitarios.