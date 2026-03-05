Luis Abinader asegura el país avanza en investigación criminal

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana está dando un paso histórico hacia un modelo científico de investigación criminal, dejando atrás enfoques reactivos utilizados durante décadas en América Latina.

Al hablar durante la inauguración del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, Ciencia e Innovación contra el Crimen, destacó que el encuentro marcará un antes y un después en la reforma policial, al convertirse en el eje de la modernización operativa del sistema de investigación en el país.

Sostuvo que la nación está aprendiendo de las mejores prácticas internacionales en investigación criminal, colaborando con organismos como el FBI e Interpol. Citó como ese avance posiciona al país como un futuro centro regional en la lucha contra el crimen transnacional.

A su juicio, no puede existir justicia sin pruebas técnicas, ni paz duradera sin enfrentar de manera efectiva la impunidad. En ese contexto, destacó la participación de más de 400 delegados de instituciones nacionales e internacionales, lo que refleja una cooperación en materia de seguridad.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que el encuentro aborda cinco ejes clave, entre ellos, inteligencia artificial, persecución penal y análisis de fenómenos criminales. Además, anunció la firma del Decálogo de la Buena Actuación de la Dicrim, como parte del proceso de transformación institucional.

Investigación y tecnología

El presidente Luis Abinader sostuvo, además, que la reforma policial ha alcanzado una nueva dimensión estratégica, al asumir la tecnificación de la investigación criminal como un eje estructural del Estado dominicano. Explicó que la transformación busca desmontar la impunidad y consolidar un sistema de justicia más sólido, sustentado en evidencia científica y procesos técnicos rigurosos.

“Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción. Donde la evidencia sustituye la improvisación. Donde la tecnología respalda la verdad. Ese es el cambio profundo. Hoy enviamos un mensaje claro al crimen organizado: el Estado dominicano se moderniza, se coordina, se equipa y actúa con ciencia”, expresó.

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró que la modernización de la investigación criminal no es un tema técnico de segundo orden, ya que el país tiene hoy una fuerza de tarea conjunta que ha demostrado resultados concretos en reducción de homicidios y desmantelamiento de estructuras criminales. Resaltó el proceso de modernización de la Dirección de Investigaciones Criminales, del que dijo está cambiando la manera en que se investiga el crimen en el país. Dio crédito a la reforma policial, de la que dijo se lleva con liderazgo presidencial directo y que es sujeto de observación de otros países de la región.

Mientras, el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, destacó que la investigación criminal no solo requiere herramientas científicas, sino, también responsabilidad y conciencia por parte de los agentes. En ese sentido, señaló que la Dicrim es clave en la transformación de la institución.

En el encuentro, el cónsul general de los Estados Unidos en el país, William “Bill” Swaney, señaló que el simposio tiene un objetivo claro: impulsar la colaboración en la investigación de delitos mediante la construcción de un modelo basado en la ciencia, información confiable, innovación y transparencia, asegurando que al lograrlo, “mejoraremos la confianza pública en nuestras instituciones, entre ambas naciones”.