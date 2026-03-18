Luis Abinader recibe visita presidenta Islas Baleares

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió ayer en el Palacio Nacional la visita de la presidenta del gobierno de las Islas Baleares, Margalida Prohens, con quien conversó sobre el sector turístico y la formación de los profesionales y técnicos que colaboran en esa área sobre el fortalecimiento de las relaciones.

Prohens Rigo fue recibida por la vicepresidenta, Raquel Peña. Tras su reunió,n el presidente Abinader conversó con periodistas junto al director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos, de la vicepresidenta segunda del gobierno de las Islas Baleares, Antonia Maria Estarella y la embajadora de España en el país Lorea Arribalzaga.

Agradeció la oportunidad de fortalecer los lazos de cooperación y los vínculos históricos y culturales entre las Islas Baleares y la República Dominicana.

Explicó que el motivo principal de su desplazamiento a República Dominicana es la participación en el encuentro de las colectividades de Iberoamérica, que tendrá lugar en Punta Cana, que le permitirá estrechar los lazos culturales, patrimoniales e históricos con los descendientes de las Islas Baleares .

Visitará a Samaná para conocer Villa Suiza, donde se desarrolla la formación del primer grupo de profesores que se capacita en Palma.