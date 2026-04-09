Un año después del caos
Embajadora de EE.UU. Leah Francis Campos asiste a misa por víctimas del Jet Set
La presencia de la diplomática fue interpretada como un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia las familias afectadas, en un contexto en el que el proceso judicial ha generado preocupación por posibles dilaciones
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, asistió este jueves a la misa celebrada en Santo Domingo en honor a las víctimas del caso Jet Set. El acto religioso reunió a familiares, amigos, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, quienes elevaron plegarias por la paz y la justicia.
La presencia de la diplomática fue interpretada como un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia las familias afectadas, en un contexto en el que el proceso judicial ha generado preocupación por posibles dilaciones.
El País
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