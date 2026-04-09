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Un año después del caos

Embajadora de EE.UU. Leah Francis Campos asiste a misa por víctimas del Jet Set

La presencia de la diplomática fue interpretada como un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia las familias afectadas, en un contexto en el que el proceso judicial ha generado preocupación por posibles dilaciones

Leah Francis Campos asiste a misa por víctimas del Jet Set

Leah Francis Campos asiste a misa por víctimas del Jet Set

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La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, asistió este jueves a la misa celebrada en Santo Domingo en honor a las víctimas del caso Jet Set. El acto religioso reunió a familiares, amigos, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, quienes elevaron plegarias por la paz y la justicia.

La presencia de la diplomática fue interpretada como un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia las familias afectadas, en un contexto en el que el proceso judicial ha generado preocupación por posibles dilaciones. 

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