Muerte de Rubby Pérez coincide con cumpleaños de su hija: “Hoy he decidido dejarte descansar”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En una fecha cargada de emociones, Yuzzulka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, recordó a su padre al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, coincidiendo con el día de su cumpleaños.

“Hoy decido dejarte descansar”, escribió.

La joven confesó que este es su segundo cumpleaños sin recibir la llamada de su padre, una ausencia que aún le resulta difícil de asimilar.

“Hoy es mi segundo cumpleaños sin recibir tu llamada. Mientras caminaba, pensaba: ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Voy a crear más dolor, más tristeza, o voy a crear y transformar todo esto en amor?”, expresó.

Indicó que ha optado por recordarlo desde la paz y los momentos vividos.

“Hoy, más que conmemorar la tristeza, recuerdo que tienes un año en un mejor lugar”, dijo.

Asimismo, evocó los recuerdos más íntimos que compartían en esta fecha.

“Hoy damos gracias a Dios juntos. Hoy te escucharé cantando esa canción que hiciste para mí y me cantabas en cada cumpleaños”, agregó.

“Hoy te escucho cantar y felicitarme en mi corazón. Hoy te siento aquí”, concluyó.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.