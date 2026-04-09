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Jet Set

Muerte de Rubby Pérez coincide con cumpleaños de su hija: “Hoy he decidido dejarte descansar”

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas

“Pa’ los que decían que no… pues sí”: Lo nuevo de Los Hijos de Rubby Pérez

“Pa’ los que decían que no… pues sí”: Lo nuevo de Los Hijos de Rubby Pérez

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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En una fecha cargada de emociones, Yuzzulka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, recordó a su padre al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, coincidiendo con el día de su cumpleaños.

“Hoy decido dejarte descansar”, escribió.

La joven confesó que este es su segundo cumpleaños sin recibir la llamada de su padre, una ausencia que aún le resulta difícil de asimilar.

“Hoy es mi segundo cumpleaños sin recibir tu llamada. Mientras caminaba, pensaba: ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Voy a crear más dolor, más tristeza, o voy a crear y transformar todo esto en amor?”, expresó.

Indicó que ha optado por recordarlo desde la paz y los momentos vividos.

“Hoy, más que conmemorar la tristeza, recuerdo que tienes un año en un mejor lugar”, dijo.

Asimismo, evocó los recuerdos más íntimos que compartían en esta fecha.

“Hoy damos gracias a Dios juntos. Hoy te escucharé cantando esa canción que hiciste para mí y me cantabas en cada cumpleaños”, agregó.

“Hoy te escucho cantar y felicitarme en mi corazón. Hoy te siento aquí”, concluyó.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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