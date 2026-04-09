La marca invita a transformar terrazas, balcones y jardines
IKEA presenta campaña “Es momento de refrescarse” en Santo Domingo
Durante un encuentro en su tienda de Santo Domingo, IKEA presentó ambientaciones inspiradas en espacios exteriores con colecciones como NÄMMARÖ, TÄRNÖ y SUNDSÖ, pensadas para el estilo de vida caribeño. La experiencia incluyó degustaciones de la Tienda Sueca y la participación de clientes e invitados especiales
Con una invitación a disfrutar del aire libre y transformar los espacios del hogar, IKEA presentó su campaña “Es momento de refrescarse” durante un encuentro realizado en su tienda de IKEA Santo Domingo.
La actividad reunió a invitados especiales, clientes y relacionados de la marca, quienes conocieron de primera mano esta propuesta pensada para adaptarse al estilo de vida caribeño, donde terrazas, balcones y jardines se convierten en extensiones naturales del hogar.
Durante la actividad, los asistentes recorrieron distintas ambientaciones inspiradas en terrazas, balcones y jardines, con opciones funcionales y accesibles para el día a día. Entre las novedades destacaron las colecciones NÄMMARÖ, TÄRNÖ y SUNDSÖ, adaptadas a diferentes tipos de espacios.
La experiencia se complementó con degustaciones de la Tienda Sueca, donde los presentes pudieron disfrutar de bebidas refrescantes y opciones gastronómicas pensadas para la temporada.
“Queremos conectar con la forma en que se vive el hogar en República Dominicana: de manera flexible, compartida y disfrutando cada espacio”, expresó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de IKEA.