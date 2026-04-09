IKEA presenta campaña “Es momento de refrescarse” en Santo Domingo

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Con una invitación a disfrutar del aire libre y transformar los espacios del hogar, IKEA presentó su campaña “Es momento de refrescarse” durante un encuentro realizado en su tienda de IKEA Santo Domingo.

La actividad reunió a invitados especiales, clientes y relacionados de la marca, quienes conocieron de primera mano esta propuesta pensada para adaptarse al estilo de vida caribeño, donde terrazas, balcones y jardines se convierten en extensiones naturales del hogar.

La marca invita a transformar terrazas, balcones y jardines

Durante la actividad, los asistentes recorrieron distintas ambientaciones inspiradas en terrazas, balcones y jardines, con opciones funcionales y accesibles para el día a día. Entre las novedades destacaron las colecciones NÄMMARÖ, TÄRNÖ y SUNDSÖ, adaptadas a diferentes tipos de espacios.

La experiencia se complementó con degustaciones de la Tienda Sueca, donde los presentes pudieron disfrutar de bebidas refrescantes y opciones gastronómicas pensadas para la temporada.

La marca invita a transformar terrazas, balcones y jardines

“Queremos conectar con la forma en que se vive el hogar en República Dominicana: de manera flexible, compartida y disfrutando cada espacio”, expresó Alba Rodríguez España, Marketing Country Manager de IKEA.