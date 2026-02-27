Luis Abinader revela hallazgos históricos de tierras raras en República Dominicana

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Durante su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader se refirió este viernes de manera detallada de los avances en la exploración de tierras raras en la República Dominicana.

El mandatario explicó que, a medida que avanza la investigación sobre la cantidad y calidad de los 17 elementos que componen las denominadas tierras raras, los resultados han sido cada vez más optimistas.

Indicó que “es bueno que la población conozca que estamos hablando de la minería más valiosa en este momento porque estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías como celulares, semiconductores o chips, industria espacial, cohetes y misiles de la industria militar, entre muchos otros usos”.

“Hasta ahora hemos confirmado depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas, con una calidad probada por los mejores laboratorios internacionales, de las mejores del mundo por su pureza y factibilidad de explotación”, explicó.

Abinader informó que, “la determinación de recursos mineros estará lista para este año y la declaración de reservas certificadas para el primer trimestre del próximo año. Después vendrá la explotación y refinamiento”.

El jefe de Estado aseguró que, “no tengo dudas de además de los beneficios estratégicos que obtendremos de poseer tierras raras y de refinarlas, los ingresos económicos que obtendremos con la explotación del hoy más preciado mineral será nuestra principal fuente no tributaria de ingresos”.