El desafío que enfrenta RD en su frontera y lo que hará el Gobierno para superarlo

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana enfrenta un desafío claro en su frontera: garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo. En ese sentido, anunció que su gobierno iniciará el proyecto logístico más ambicioso jamás concebido para la zona fronteriza, consistente en la creación de una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y centros logísticos.

“No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad. La seguridad no se logra solo con vigilancia; se logra también creando empleos, organizando el comercio y generando oportunidades reales para nuestra gente”, señaló el mandatario durante su discurso de rendición de cuentas.

Agregó que estos puertos secos permitirán dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio, fortalecer el intercambio formal con Haití, y cerrar de manera definitiva las brechas por donde hoy se filtran mercancías de manera irregular.

“En otras naciones que comparten frontera, como México y Estados Unidos, esta figura ha demostrado ser una herramienta eficaz para concentrar el control aduanero, formalizar el comercio y transformar regiones completas en polos de desarrollo”, el jefe de Estado.

Destacó que las acciones de la República Dominicana en el manejo de su frontera no han pasado desapercibidas en la comunidad internacional, donde varios países observan el modelo dominicano como una referencia en gestión fronteriza integral.

“Incluso el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pudo comprobar en persona el alcance de estas medidas y destacó la magnitud del esfuerzo y la firmeza con que la República Dominicana ha asumido la defensa de su territorio”, aseguró.

“Entre febrero de 2025 y febrero de 2026 dimos pasos estructurales decisivos. Avanzamos en la segunda fase de la Verja Perimetral Inteligente, con 13.5 kilómetros en construcción, integrando infraestructura física, tecnología y capacidad operativa para garantizar orden, control y presencia permanente del Estado en la frontera”, añadió.