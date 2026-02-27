Luis Abinader sobre corrupción: En este gobierno no existen intocables, ni siquiera en casos como Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader aseguró que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral y la brújula moral inamovible de su gestión, al advertir que no habrá tregua ni contemplaciones frente a prácticas que afecten la confianza ciudadana y el uso correcto de los recursos públicos.

“Para mí, como presidente de la República, esta lucha me toca en lo más personal. Porque sé —y lo sé con dolor y con indignación— que cada acto de corrupción destruye la confianza, rompe esperanzas y le roba futuro a la gente honesta de este país. Y por eso no habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás. En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas. Nadie está por encima de la ley”, afirmó el mandatario durante su sexto discurso de rendición de cuentes ante la Asamblea Nacional.

Señaló que cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones sensibles como el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la respuesta ha sido remitir los casos al Ministerio Público para su investigación, “sin interferencias. Sin presiones. Sin encubrimientos”.

De igual forma, Abinader destacó que su administración ha fortalecido como nunca antes la independencia del Ministerio Público y ha respetado de manera estricta la separación de poderes, al considerar que la justicia no puede ser un instrumento del poder político, sino un límite esencial del mismo.

“Una democracia solo se respeta cuando la ley alcanza incluso —y, sobre todo— a quienes gobiernan. Un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral. Es la base de la confianza, el cimiento del desarrollo y la única garantía de que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar: a la gente”, pronunció.