Mayra Jiménez pasa del Ministerio de la Mujer a titular de Supérate

La mañana de este martes el presidente Luis Abinader ha decido continuar con los importantes cambios en el tren gubernamental, designado a Mayra Jiménez, quien figuraba como ministra de la Mujer, ahora como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

“Iniciamos una nueva etapa de nuestro gobierno, con el que aspiramos a dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos, para la cual he tomado la decisión de realizar cambios en el tren gubernamental, por lo que el país verá esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan”, sostuvo el mandatario a través de canal de WhatsApp.

Recordó además, que ayer comenzó con dos designaciones: Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Dr. Antoliano Peralta, como ministro de Justicia.

La designación de Mayra fue realizada mediante el decreto 349-25.

Junto a esta designación también llegaron otros importantes cambios en la gestión de gobierno de Abinader; Gloria Reyes ahora será ministra de la Mujer, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme estará en el Ministerio de Agricultura y Geanilda Vázquez como nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.