Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Vacacionistas que optaron por disfrutar de la provincia San José de Ocoa durante esta Semana Santa, catalogada como un “paraíso entre montañas”, se encuentran atrapados debido a la crecida del río Nizao, lo que les impide regresar a sus hogares.

El desbordamiento del afluente se produjo alrededor de las 8:00 de la noche de este Sábado Santo, cuando vacacionistas que regresaban de realizar turismo ecológico quedaron varados en comunidades incomunicadas.

El alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, confirmó la situación al periódico Hoy y explicó que decenas de personas permanecen incomunicadas. "Su familia se preocuparían porque ahorita se le descargan los teléfonos", dijo.

“Hay personas que están vacacionando en esa zona y están atrapadas; mañana no regresaría una gran parte de esos ciudadanos. Hoy continúa la lluvia y están atrapados de aquel lado”, indicó.

Desborde del río Nizao en OcoaFoto cedida al periódico HOY

Muchas de estas personas se encuentran en comunidades que han quedado incomunicadas tras la crecida del río.

Piden equipos para movilizar a los afectados

De los Santos señaló que han solicitado una retroexcavadora para poder asistir en el traslado de las personas.

“Necesitamos ver cómo esa gente llega a su destino sin ningún tipo de problemas”, expresó.

Aunque el nivel del río ha disminuido ligeramente y algunos vehículos han podido salir a flote, aún no es posible cruzar.

El alcalde hizo un llamado a las autoridades para que faciliten equipos que permitan restablecer el paso de los transeúntes.

Asimismo, manifestó su preocupación por el retorno de los vacacionistas, quienes deben reincorporarse a sus compromisos laborales, mientras las lluvias continúan en la zona.

Desborde del río Nizao en OcoaFoto cedida al periódico HOY

Desbordamiento del río

El río Nizao, en la comunidad de Montenegro, Rancho Arriba, se desbordó dejando más de una decena de vehículos varados y otros arrastrados por la crecida.

De acuerdo con una denuncia enviada al periódico Hoy, vacacionistas y comunitarios quedaron atrapados al otro lado, enfrentando la imposibilidad de cruzar, al menos durante la noche.

La situación también reaviva el reclamo por la construcción de un puente que comunique a esta comunidad, ante la necesidad de una vía segura.