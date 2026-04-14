Madre de joven fallecida agradece gestos solidaridad

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

La señora Eliberta Reyes agradeció a las personas que extendieron su solidaridad a su hija Norberta Reyes (Betty), la joven de 26 años con paralisis cerebral y epilepsia fallecida el 31 de marzo, tras una vida de vicisitudes y de falta de apoyo estatal.

“A todos los que me ayudaron, les agradezco de corazón y pido a Dios que les guíe para que puedan aportar a otros que lo necesiten. Mi niña partió con el Señor, al que damos gracias por permitirnosla”, manifestó.

El caso lo dió a conocer este medio en 2012, cuando la progenitora fue vista solicitar colaboración en la calle con la chica en una pequeña silla de ruedas.

Tras la publicación de la noticia, recibieron aportes de ciudadanos, la primera dama Cándida Montilla agenció que le fueran dotados mensual los fármacos y suplementos que requería y la fundación del cura Rogelio Cruz les reconstruyó su casita.

Betty recibió sus medicianas y nutrientes desde el Poder Ejecutivo hasta 2020, cuando les fueron retirados y su madre tuvo que acudir a los medios de comunicación para pedir que reanuden la entrega, lo hicieron por un mes y despues todo quedó en promesas.

Su condición de salud fue en deterioro por la falta de medicamentos y de la alimentación balanceada que necesitaba. Hasta que el Martes Santo la adversidad apagó su vida de arduas batallas.