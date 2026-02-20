Magistrado Fran Soto llama a acelerar la transformación judicial en la Región Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Fran Soto, exhortó a jueces, juezas y servidores judiciales de la Región Este a consolidar, con visión estratégica y trabajo articulado, la implementación del Plan Justicia del Futuro 2034, durante el Encuentro Regional celebrado este viernes en La Romana.

En la actividad participaron representantes de los distritos judiciales de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana, como parte del ciclo nacional de encuentros orientados a fortalecer la gobernanza territorial del Plan.

“El Plan Justicia del Futuro 2034 no es una aspiración abstracta; es una hoja de ruta concreta que nos compromete con una justicia al día, centrada en las personas y sostenible en el tiempo”, afirmó Soto.

Avances

El magistrado destacó que la Región Este muestra resultados que evidencian avances sostenidos en eficiencia y desempeño. Señaló que el 100 % de las denuncias se responde dentro del plazo establecido y que todos los distritos judiciales cuentan con espacios de diálogo activos. Asimismo, indicó que la totalidad de los jueces y juezas cumple con los estándares de desempeño definidos institucionalmente.

Explicó que actualmente ocho de cada diez salas se encuentran al día y que siete de cada diez casos se deciden en un año o menos, lo que refleja un progreso concreto en la reducción del rezago. Además, resaltó que el 96 % de los jueces ha recibido capacitación, fortaleciendo así las capacidades técnicas y la calidad del servicio judicial.

En cuanto a las metas inmediatas, el magistrado explicó que la agenda regional se enfoca en acelerar la reducción de la mora estructural, ampliar los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos y consolidar la digitalización del acceso a los servicios judiciales.

Acceso digital

El magistrado identificó como principal brecha regional el acceso digital a los servicios judiciales. Aunque la meta nacional establece que 80 de cada 100 trámites se gestionen digitalmente, en la Región Este actualmente solo 8 de cada 100 se realizan a través del portal Justicia.gob.do.

Soto también enfatizó la necesidad de fortalecer la mediación y los mecanismos no adversariales. Actualmente, cuatro de cada diez asuntos evitan el proceso completo, cuando la meta institucional es que nueve de cada diez puedan resolverse mediante salidas tempranas. En materia no penal, la mediación alcanza un 6 %, con una meta de 30 %.

El magistrado informó que los avances y desafíos regionales serán insumos clave para la Conferencia del Poder Judicial, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de abril de 2026, espacio en el que se evaluarán metas y se consolidarán compromisos institucionales.

Al concluir, llamó a mantener la cohesión y la visión estratégica:

En el encuentro participaron los magistrados Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y Édyson Alarcón, juez titular de la referida sala. Asimismo, El Magistrado José M. Glass Gutiérrez, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y coordinador departamental de San Pedro de Macorís, quien ofreció las palabras de bienvenida.

Asimismo, actores claves como legisladores, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, las iglesias, organizaciones de la sociedad civil, universidades, académicos, Ministerio Público, Defensa Pública, líderes comunitarios y sector empresarial, quienes valoraron el encuentro del Poder Judicial dirigido a fortalecer la justicia.