Predicciones signo por signo
Descubre tu suerte en tu horóscopo de hoy 22 de febrero 2026
De Aries a Piscis, mira todo lo que te depara el destino
Aries
Hoy puedes sentir que tu situación actual te asfixia. Tal vez estás pensando en cambiar de trabajo o profesión, o tal vez estás pensando en mudarte a un lugar más exótico. Todos ellas pueden ser buenas ideas, pero hoy no es el día para tomar decisiones definitivas o ni siquiera considerar tus opciones. No tienes un estado de ánimo objetivo. Espera unos días y luego piensa en esto un poco más. Puedes cambiar de opinión.
Tauro
Hoy es un día para evitar golpes. No te tomes nada demasiado en serio y abstente de tomar cualquier decisión importante. Puedes tener la sensación de que algo o alguien está intentando perjudicarte sin tu conocimiento. Confía en tus instintos. Analiza lo que puedes hacer para cerrar la brecha entre la realidad y lo que se vislumbra en el mundo espiritual. Visita el océano o toma un largo paseo por el bosque.
Géminis
El rápido nivel crecimiento que has estado experimentando de repente podría ser demasiado para ti. Puede que tengas que tomar un pequeño respiro para comprender lo que está sucediendo en tu vida. Nuevos amigos, nuevos conocimientos y nuevas oportunidades han aparecido con profusión, pero aún te podrías sentir un poco triste, preguntándote si puedes manejar todo. No luches contra estos sentimientos; intenta superarlos. Será mejor así.
Cáncer
La energía que te ha impulsado a seguir las últimas semanas podría parecer retrasarse un poco hoy, causándote un pánico momentáneo en cuanto a que tu progreso no continuará. Como resultado, podrías sentirte un poco triste. No caigas en esta trampa. El ritmo ha sido tan rápido que tuvo que frenarse en algún momento. Subirá de nuevo, y tendrás tiempo para recuperar el aliento. ¡Ten paciencia!
Leo
Hoy es posible que experimentes una ligera (y muy temporal) noche oscura del alma. Podrías echar una larga mirada a tu vida y, a pesar de que lo estás haciendo bien, todavía sentir que aún no estás donde quieres estar. Espiritualmente, es posible poner en duda las visiones tradicionales que has cuestionado y todavía te preguntas acerca de los nuevos conceptos que has adoptado. Trata de distraerte leyendo un libro o con una película. Esta sensación pasará mañana.
Virgo
Un grupo del que eres parte podría estar emocionado por hacer algo que no sientes que es prudente ahora. Es posible que les informes de tus reservas, pero probablemente están demasiado emocionados como para escucharte. Podrías comenzar a tener dudas acerca de tus propios objetivos que pueden estar necesitando demasiado tiempo para manifestarse. Aguanta. A veces las cosas tardan más de lo que quisieras, pero el éxito se encuentra todavía a la vista.
Libra
Puede que tus planes de reunirte con amigos o una pareja romántica tengan que ser pospuestos debido a responsabilidades profesionales que reclaman atención. Esto puede resultar molesto, sobre todo porque hay que decepcionar a los demás, pero son cosas que pasan. No dejes que te afecten. Esto no tendrá ningún efecto duradero en ninguna de tus relaciones. Trabaja duro, logra éxito, y programa tiempo para la diversión un poco más tarde.
Escorpión
Tu salud ha sido exultante las últimas semanas, pero hoy es muy probable que no te sientas bien. Esto probablemente no se debe a nada más exótico que el estrés. Has estado trabajando duro y concentrándote en nada más, por lo que tu cuerpo se está rebelando. Necesitas un poco de descanso. Tómate un descanso y relájate un poco y no te sientas culpable por ello. Incluso el Presidente necesita tiempo a solas de vez en cuando.
Sagitario
Es posible que hayas planeado una noche emocionante con tus amigos o tu interés amoroso actual, pero tienes que posponerla debido a fuerzas fuera de tu control. Esto podría ser un tanto decepcionante y frustrante, pero no habrá mucho que puedas hacer al respecto. Simplemente reprograma la cita y planifica algo más para esta noche. Distraerte podría ser el mejor camino a seguir. Ve una película o diviértete por tu cuenta.
Capricornio
Molestos eventos en el vecindario podrían hacer que los miembros de tu familia no estén felices. Esto podría ser algo importante, como equipos de construcción levantando las calles, o algo tan poco importante como el mal tiempo. No importa, sus vidas serán un poco más difíciles por un tiempo, pero tendrán que tener paciencia. Mientras tanto, trata de animar a todo el mundo organizando una fiesta improvisada. ¡Esto siempre funciona!
Acuario
Hoy puedes escuchar un rumor bastante angustioso sobre una o más personas que conoces o tal vez acerca de tu situación laboral. No te sorprendas si más de una persona te llama o escribe para informarte sobre esto. Sin embargo, esta información podría no ser de fiar. Podría estar basada en insinuaciones o incluso mentiras. Trata de localizar los hechos antes de volverte a la locura por esto.
Piscis
Los proyectos personales o profesionales en los que has estado trabajando podrían avanzar un poco más lentamente de lo que te gustaría hoy. Puedes preguntarte si esto se debe a que no estás haciendo algo bien. Probablemente no es el caso. Es, sin duda, un retraso normal en la energía que debe recuperarse de nuevo mañana. Persiste en ello, haz lo que tengas que hacer, y no te vuelvas a la locura por ello. Déjate llevar por la corriente.