Mañana vence el plazo para los buhoneros de la Duarte

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Asociación de Buhoneros de la Avenida Duarte (Asoduarte) denunció ayer que recibió una notificación de la Dirección de Espacios Públicos otorgándoles un plazo de 10 días para abandonar el área donde realizan sus labores, período que vence mañana.

Al hablar en una rueda de prensa, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal (Fentep-Casc), Tomás Chery Morel, advirtió a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y a los organismos de seguridad, que cualquier incidente violento que pudiera registrarse durante la jornada será responsabilidad de las autoridades y de los cuerpos represivos.

Recordó que en Semana Santa se produjo un intento de desalojo, en el que utilizaron grúas y se registraron incidentes que afectaron a varios comerciantes, incluyendo una señora que sufrió un mareo. “Nosotros hoy por hoy nos mantenemos en plan de lucha”, dijo Morel. Agregó estarán en vigilia durante la noche en la avenida Duarte.