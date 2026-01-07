Mandatario inicia año 2026 con cambios en tren gubernamental

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Como parte de una nueva etapa del gobierno que pretende transformaciones para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos, el presidente Luis Abinader dispuso cambios y remociones, mediante los decretos número 2-26 y 3-26 en los ministerios de la Mujer, Viviendas, Agricultura, Industria y Comercio, así como en varias direcciones.

De acuerdo a la ordenanza, 2-26, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado en el ministro de Agricultura y Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). En tanto, el mandatario dispuso un cambio de posición entre Gloria Reyes que pasa al ministerio de la Mujer y la actual incumbente de esa cartera Mayra Jiménez que fue removida a la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Asimismo, Geanilda Vásquez que se desempeñaba como cónsul en Miami desde febrero de 2023, fue designada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. De igual forma, mediante el decreto número 3-26, fueron designados Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Nelson Arroyo, director general de Aduanas (DGA) y Víctor -Ito- Bisonó en el ministro de Viviendas y Edificaciones (MIVED).

Estas designaciones buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas al crecimiento económico, el comercio exterior y la política habitacional.

De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, el nuevo titular del ministerio de Agricultura es ingeniero agrónomo, egresado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector arrocero. Ha estado vinculado a procesos de modernización agrícola.

En tanto, Urrutia Sangiovanni, designado en la DGII, es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. En cuanto a la nueva ministra de la Mujer, es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas. Fue diputada por la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo (2016-2020). Mayra Jiménez se desempeñó como ministra de la Mujer desde el año 2020, mientras que Geanilda Vásquez, abogada con maestría en Gerencia Pública, se desempeñada como cónsul en Miami. -Yayo- Sanz Lovatón ocupaba la DGA desde agosto de 2020, mientras que Ito Bisonó era ministro de Industria y Comercio. En el caso de Nelson Arroyo se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas. Durante el período 2020–2024 presidió el Indotel.