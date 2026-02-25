Mapa actualizado: las provincias bajo alerta y el motivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a seis provincias en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde, debido al desplazamiento de campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, el cual continúa provocando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido la noche de este martes, las provincias en alerta amarilla son: Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi.

En tanto, en alerta verde figuran Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y La Vega.

En ese sentido, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Provincias en alertaFuente externa

Informe del tiempo

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) comunicó que para este miércoles un sistema frontal sobre el país se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

“Por tal razón, seguirán ocurriendo desde horas de la madrugada aguaceros fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como la zona fronteriza y la cordillera Central”, expresó.

De igual forma, el Indomet agregó que esta actividad de lluvias estará mayormente concentrada sobre: Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.