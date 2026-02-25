Reconocen a la Decana de Relaciones Comunitarias de la Universidad Hostos en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La decana de Relaciones Comunitarias de Hostos Community College, en El Bronx, Ana Reyes, fue reconocida en los Premios Anuales "50 Mayores de 50" en esta ciudad, otorgados por City & State.

El reconocimiento rinde homenaje a quienes han dedicado décadas de su vida a hacer de la Gran Manzana un lugar mejor.

Reyes es un puente entre la universidad y el mundo exterior. Lidera la difusión comunitaria, apoya iniciativas legislativas y coordina eventos para estudiantes y profesores.

Nacida en la República Dominicana, también es miembro del Gabinete Ampliado de la institución y del Consejo de Relaciones Externas de CUNY, entre otros comités y juntas.

Quiero agradecer a City & State por reconocer mi trabajo y mis décadas de servicio.

Al dar las gracias, expresó: "Disfruto facilitando el acceso a personas que no están familiarizadas con la educación superior y desean alcanzar sus metas educativas", afirmó la homenajeada.

"Me encanta expresar las necesidades de las comunidades subrepresentadas, donde no hay una representación adecuada". "Me siento honrada de ser una de las 50 personalidades seleccionadas para este ilustre reconocimiento. Muchas gracias por la distinción", dijo.