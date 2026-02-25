David Collado es la principal figura de cara a las elecciones del 2028, según encuesta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un escenario abierto con posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2028, el ministro de Turismo, David Collado lidera el gusto popular.

Así lo dio a conocer la primera encuesta nacional del 2026 de Markestrategia.

“De todos los partidos, David Collado obtiene 48.4% de la intención de voto, seguido por Omar Fernández con 28.3% y Abel Martínez con 11.7%”, indicaron.

Mientras, que, de cara a cara entre Collado y Omar Fernández, el ministro de Turismo alcanza 51.9%, frente a 31.6% del senador.

“Si la contienda fuera entre Collado y Carolina Mejía, Collado obtiene 55.2% frente a 23.3% de la alcaldesa del Distrito Nacional”, indicaron.

En el escenario Collado versus Raquel Peña, el primero alcanza 55.6% contra 23.9% de la vicepresidenta.

Los datos reflejan que, al inicio de 2026, el oficialismo mantiene una base sólida de aprobación y que David Collado se consolida como la figura con mayor proyección electoral dentro y fuera del PRM de cara a los comicios de 2028.

Simpatía partidaria



Tabla

En cuanto a preferencia política, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la simpatía con 44.7%, seguido por la Fuerza del Pueblo (18.0%) y el Partido de la Liberación Dominicana (14.7%). Un 16.9% manifestó no simpatizar con ningún partido.

Además, el 43.8% considera que el PRM seguirá en el poder más allá de 2028, mientras que un 32.6% entiende que no continuará gobernando.

Evaluación del presidente Luis Abinader



Tabla

La encuesta indica que el 54.8% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader, mientras que un 41.4% la desaprueba.

Asimismo, el 51.6% considera que el mandatario lleva al país por el camino correcto, frente a un 43.7% que entiende que va por el camino incorrecto.

En términos de imagen, el 64.5% expresó tener una imagen positiva del jefe de Estado, y el 60.3% lo definió como un “presidente bueno”. Además, el 59.9% lo percibe como un presidente cercano a la gente.

Sobre el nivel de confianza, el 41.2% afirmó que confía mucho en Abinader y el 18% que confía algo. En conjunto, casi seis de cada diez encuestados expresan algún nivel de confianza en el mandatario.

Si volviera a ser candidato presidencial, el 46.2% aseguró que votaría por él, mientras que un 15.5% indicó que tal vez lo haría.