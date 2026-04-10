Mapa actualizado: estas son las provincias bajo alerta hoy en RD por la vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a 13 el número de provincias bajo alerta verde y mantiene a otras cinco en amarilla, debido a la posible ocurrencia de lluvias, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto de la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 11:30 a.m., las localidades en alerta verde son: el Distrito Nacional, Puerto Plata, San Juan, provincia Santo Domingo, Dajabón, Independencia, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Bahoruco, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata y Valverde.

Mientras que en amarilla figuran Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi.

Recomendaciones

En ese sentido, el COE recomendó a la población:

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencias, a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OPTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

✓ Se recomienda precaución a los conductores en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias fuertes y vías encharcadas, sobre todo en las provincias bajo alerta.