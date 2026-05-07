“Ministerio de la Mujer lanza cohorte 2026 del Programa de Adolescentes Multiplicadores

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El Ministerio de la Mujer puso en marcha la cohorte 2026 del Programa de Adolescentes Multiplicadoras y Multiplicadores, integrada por 100 adolescentes. Esta iniciativa está orientada a prevenir el embarazo en adolescentes y las uniones tempranas mediante un modelo de intervención territorial que promueve el liderazgo juvenil y la corresponsabilidad institucional, en coordinación con los gobiernos locales, la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, el sistema educativo y organizaciones comunitarias.

El acto estuvo encabezado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos; la subdirectora de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Yongjeong Kim,; y el oficial de proyectos de Good Neighbors, Germán Pérez; además, de Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales; Domingo Silverio, en representación de Víctor D’ Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana; Melina Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Juventud de la Cámara de Diputados; y la viceministra del Ministro de la Juventud, Paola Dirocie, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo integral de la juventud dominicana y la prevención del embarazo en adolescentes.

Durante su intervención, la ministra Gloria Reyes precisó que el programa representa una oportunidad para que ninguna niña dominicana tenga que interrumpir su niñez ni abandonar sus sueños y proyectos de vida a causa de un embarazo adolescente. Asimismo, subrayó que ningún adolescente debería ver limitadas sus perspectivas de futuro por asumir de manera prematura responsabilidades de maternidad o paternidad.

“Hoy estamos junto a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo porque los datos reflejan la necesidad de priorizar estos municipios y sectores desde la Política de Atención y Apoyo a Adolescentes. No se trata de una acción experimental ni improvisada; este programa representa la continuidad de una política de Estado basada en evidencia”, expresó la funcionaria.

La ministra destacó que el liderazgo de la Primera Dama, Raquel Arbaje, desde el Gabinete de Adolescentes, Niñas y Niños, así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), ha sido fundamental para el diseño de esta política. En ese sentido, señaló que la iniciativa que se implementa actualmente se enmarca en una política pública integral que prioriza territorios como los representados por los alcaldes presentes, quienes tienen la responsabilidad de dirigir y liderar sus comunidades.

Por su parte, la subdirectora de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Yongjeong Kim, resaltó que el programa Multiplicadores ha demostrado ser una herramienta efectiva para formar adolescentes líderes dentro de sus comunidades. Indicó que el aprendizaje entre pares continúa siendo una de las estrategias más eficaces para que los jóvenes desarrollen habilidades, conocimientos y confianza, y posteriormente compartan esos aprendizajes en sus escuelas y entornos comunitarios.

El programa se fundamenta en un enfoque de formación entre pares dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, quienes reciben capacitación en habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones responsables, para luego replicar estos aprendizajes en sus centros educativos y comunidades.

En el 2022, la evaluación realizada a ocho centros educativos piloto evidenció resultados positivos del programa: el 85.5 % de las y los participantes fortaleció su liderazgo, el 90.3 % adquirió habilidades útiles para la vida, el 88.3 % incrementó su autoconfianza y el 83.4 % desarrolló mayor empatía.

Alianza municipal en el Gran Santo Domingo

En el marco del lanzamiento, el Ministerio de la Mujer y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo firmaron un convenio de colaboración, representada por su presidente y alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos, con el objetivo de fortalecer la implementación del programa en los municipios y garantizar su sostenibilidad.

Santos señaló que es en el territorio donde se generan tanto los problemas como las soluciones, resaltando la importancia de actuar desde ese espacio. En ese sentido, explicó que el programa impulsa un trabajo conjunto entre gobiernos locales, el Ministerio de la Mujer y otras instituciones para formar a adolescentes y jóvenes en liderazgo y prevención del embarazo en adolescentes, y asegurar la réplica de estos aprendizajes en centros educativos y comunidades.

Como parte del evento, se realizó una entrega de kits a estudiantes participantes, así como una presentación artística enfocada en la sensibilización sobre la prevención de embarazos y uniones tempranas. Además, una de las adolescentes multiplicadora compartió un mensaje de compromiso en representación de los estudiantes.

A través de esta estrategia, el Ministerio de la Mujer impulsa políticas públicas basadas en evidencia, articulación interinstitucional y participación juvenil, promoviendo entornos protectores que garanticen el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.