Mapre reconoce los proyectos servidores

Tres innovadores proyectos postulados en la quinta edición del Premio Nacional a la Innovación Pública fueron reconocidos ayer por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) con el objetivo de destacar ideas de servidores públicos que busquen transformar la calidad de los servicios a la ciudadanía y establezcan mejoras en diversos sectores de la sociedad.

El acto, realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, fue encabezado por la viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Xiomara Guante en representación del ministro Andrés Bautista, quien destacó que el premio es una iniciativa del presidente Luis Abinader que constituye una extraordinaria oportunidad para los servidores públicos de aportar al Estado y al Gobierno.

Ganadores

El primer lugar fue entregado al proyecto Red Vial Punto Seguro postulado en la categoría Innovación Pública Implementada, por la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (Comipol).

El segundo lo obtuvo, Red Nacional de Centros Steam postulado por el Ministerio de Educación, en la categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios.

Mientras que, el tercer premio fue conquistado por la idea Voz Educativa postulado en la categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios, por el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

Las menciones de honor fueron entregadas a la categoría Innovación en Procesos Públicos y Digitales el proyecto Sistema Informático de Gestión para la Última Milla (SIG-UM), Cuidarte RD, Estoy Contigo, Sistema Integrado De Sinergya Gubernamental y Atención Ciudadana (Sinergya) y DNCD Digital.

En la categoría Innovación en Políticas Públicas y Servicios recibió mención de honor Inaipi-Creciendo Juntos y en la última categoría Innovación Pública Implementada recibieron mención de honor Scoring Tributario Y Prescribe.

El primer lugar obtuvo RD$350,000, el segundo RD$250,000 y el tercero RD$150,000 aparte de las estatuillas de reconocimientos.6