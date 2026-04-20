Metro y Teleférico de Santo Domingo restablecen servicio tras falla

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La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el servicio de la Línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como el Teleférico, fue restablecido luego de la falla general que afectó el sistema durante este lunes.

A través de un comunicado, la institución indicó que los usuarios ya pueden acceder nuevamente a ambos servicios de transporte de manera gratuita, como medida ante los inconvenientes ocasionados por la interrupción.

La falla había dejado sin servicio tanto al Metro como al Teleférico, impactando a miles de pasajeros en el Gran Santo Domingo que dependen diariamente de estos medios para su movilidad.

La EMT agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró sus disculpas por los contratiempos generados durante la suspensión del servicio.