Mario Almonte: dirigente choferil que murió en vivo y marcó la historia del transporte en Santiago

La tarde en que Mario Almonte falleció en plena transmisión en vivo, la ciudad de Santiago quedó paralizada. No solo por lo inesperado del hecho, sino porque se trataba de uno de los dirigentes choferiles más emblemáticos de la región, un hombre que durante más de tres décadas se convirtió en la voz de los trabajadores del volante.

Almonte era conocido por su estilo directo y combativo. En cada protesta, en cada reunión con autoridades, su figura se imponía como representante de los choferes que reclamaban mejores condiciones laborales, tarifas justas y seguridad en las calles. “Mario nunca se quedaba callado, siempre decía lo que pensaba, aunque incomodara”, recuerda Juan Méndez, compañero de gremio.

• Presidió varias asociaciones de choferes en Santiago.

• Encabezó paros de transporte que lograron cambios en rutas y tarifas.

• Fue mediador en conflictos entre choferes y autoridades municipales.

• Se convirtió en referente de la vida social y política de la ciudad.

La noticia de su fallecimiento en vivo se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales. Para muchos, fue un golpe emocional. “Se nos fue un luchador, alguien que defendía a los choferes como pocos”, expresó la Federación de Transporte de Santiago en un comunicado.