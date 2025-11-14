¡Bajan las temperaturas!
Masa de aire polar comienza a influir en República Dominicana
La primera masa de aire polar de la temporada empezará a llegar esta noche al norte de República Dominicana, por lo que el ambiente se tornará más fresco de lo normal en gran parte del país.
Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.
Suriel dijo que el cuarto frente frío se ha quedado estacionario al norte del Caribe y otro sistema frontal avanza hacia la región.
Advirtió que las temperaturas podrían descender entre sábado y domingo:
• Pico Duarte -1°C
• Valle Nuevo 2°C
• Constanza 13°C
• Manabao 13°C
• Hondo Valle 14°C
• El Cercado 15°C
• Polo-Barahona 15°C
• Jarabacoa 16°C
• Ocoa 16°C
• Padre Las Casas 16°C
• San José de las Matas 16°C
• San Juan 17°C
• Las Matas de Farfán 17°C
• Moca 19°C
• Santo Domingo 20°C
“Para esta tarde y esta noche, el pronóstico prevé lluvias entre moderadas y fuertes en el norte, noreste, Cordillera Central, noroeste y sureste por la incidencia de una vaguada”, explicó.
Suriel indicó que el aire polar está asociado a dos frentes fríos que incidieron en los últimos cinco días en Estados Unidos, dejando en varios estados norteamericanos temperaturas bajo Cero.
Mientras que mañana sábado en la noche y el domingo en la madrugada se registrará el friíto más significativo en la zona montañosa y en el Cibao; pero, en sentido general, el ambiente estará muy fresco entre las 6 PM hasta las 9 AM, en los próximos tres días.
También una vaguada se acercará en las próximas 24 horas al territorio dominicano, incrementando los aguaceros en gran parte del país: para mañana sábado se esperan fuertes lluvias en la tarde, por lo que aumentará el potencial de algunas inundaciones repentinas.
Para el domingo y el lunes en la tarde, seguirán los efectos de la vaguada con más períodos lluviosos moderados en nuestro país.
Recordó que “estamos en noviembre y tenemos activo el fenómeno climático de La Niña; paraguas en manos”.