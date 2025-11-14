Masa de aire polar comienza a influir en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La primera masa de aire polar de la temporada empezará a llegar esta noche al norte de República Dominicana, por lo que el ambiente se tornará más fresco de lo normal en gran parte del país.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

Suriel dijo que el cuarto frente frío se ha quedado estacionario al norte del Caribe y otro sistema frontal avanza hacia la región.

Advirtió que las temperaturas podrían descender entre sábado y domingo:

• Pico Duarte -1°C

• Valle Nuevo 2°C

• Constanza 13°C

• Manabao 13°C

• Hondo Valle 14°C

• El Cercado 15°C

• Polo-Barahona 15°C

• Jarabacoa 16°C

• Ocoa 16°C

• Padre Las Casas 16°C

• San José de las Matas 16°C

• San Juan 17°C

• Las Matas de Farfán 17°C

• Moca 19°C

• Santo Domingo 20°C

“Para esta tarde y esta noche, el pronóstico prevé lluvias entre moderadas y fuertes en el norte, noreste, Cordillera Central, noroeste y sureste por la incidencia de una vaguada”, explicó.

Suriel indicó que el aire polar está asociado a dos frentes fríos que incidieron en los últimos cinco días en Estados Unidos, dejando en varios estados norteamericanos temperaturas bajo Cero.

Mientras que mañana sábado en la noche y el domingo en la madrugada se registrará el friíto más significativo en la zona montañosa y en el Cibao; pero, en sentido general, el ambiente estará muy fresco entre las 6 PM hasta las 9 AM, en los próximos tres días.

También una vaguada se acercará en las próximas 24 horas al territorio dominicano, incrementando los aguaceros en gran parte del país: para mañana sábado se esperan fuertes lluvias en la tarde, por lo que aumentará el potencial de algunas inundaciones repentinas.

Para el domingo y el lunes en la tarde, seguirán los efectos de la vaguada con más períodos lluviosos moderados en nuestro país.

Recordó que “estamos en noviembre y tenemos activo el fenómeno climático de La Niña; paraguas en manos”.