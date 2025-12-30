Matrimonio infantil prohibido en República Dominicana: avances y retos tras la Ley 1-21

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 30 de diciembre de 2020, la República Dominicana aprobó la ley que modificó el Código Civil y la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil, prohibiendo de manera absoluta el matrimonio de menores de edad. La medida fue celebrada como un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes.

La letra de la ley 1-21

La normativa es clara y contundente. El Artículo 144 del Código Civil, modificado por la Ley 1-21, establece:

“Las personas menores de dieciocho años no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia.”

Asimismo, el Artículo 56 de la Ley No. 659 reafirma:

“Solo pueden contraer matrimonio las personas que hayan cumplido 18 años y cuenten con capacidad legal.”

Prohibicion del matrimonio infantil

Con estas disposiciones, se eliminaron todas las excepciones que antes permitían el matrimonio infantil en el país.

Avances y retos

Desde su promulgación en enero de 2021, la ley ha fortalecido el marco jurídico y ha impulsado campañas de concienciación. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el desafío persiste:

Según la Encuesta ENHOGAR-2024, 29.1% de las mujeres de 18 años y más se unieron o casaron antes de cumplir la mayoría de edad, frente a un 7.1% de los hombres.

Aunque el matrimonio infantil está prohibido, las uniones tempranas informales continúan siendo frecuentes en comunidades rurales y sectores vulnerables.

Organismos como el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial han intensificado esfuerzos para visibilizar y atender estas prácticas.