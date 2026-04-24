Médicos opuestos a prescripción fármacos genéricos, ven es ilegal

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Colegio Médico Dominicano y el Consejo de Sociedades Médicas desaprueban los esfuerzos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que en el sistema de Seguridad Social sean prescritos medicamentos genéricos.

Creen que es efectuar una práctica que viola la Constitución, pues en el país existe el derecho a la libre elección.

Los doctores Luis Peña Núñez, presidente del Colegio Médico, y Félix Encarnación, del Consejo de Sociedades Especializadas, refirieron el tema.

Coinciden en que el país no tiene la preparación y no existe la calidad para la prescripción de medicinas genéricas y biosimilares.

Los primeros que buscan los medicamentos de marca son los funcionarios y el propio Presidente de la República, asegura Encarnación. De su lado, Peña Núñez no está de acuerdo con la prescripción de genérico, los médicos deben tener la libertad con protocolos y normas establecidas. Defiende la libre elección

Cuestionan la gran cantidad de medicamentos ilegales y los laboratorios que fabrican fármacos carentes de calidad en el país. “Ojalá las cosas funcionaran aquí, porque en Estados Unidos se prescriben genéricos, pero existe un régimen de consecuencia que el que no cumple tienen que pagar”, asegura Encarnación.

Falta calidad

Los médicos aseguran que al menos en República Dominicana los medicamentos genéricos no tienen calidad. Los médicos insisten es el responsable de prescribir medicamentos de calidad a la gente que lo requiera.

Falta preparación

Consideran que habría que preparar el país y a los laboratorios, readecuar las leyes para poder permitir que la prescripción de medicamentos sea de genéricos que el sistema de Seguridad Social del país.

Recientemente, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) solicitó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de decreto que disponga cambios en las reglas de prescripción y dispensación de medicamentos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La propuesta está contenida en una comunicación enviada por la Sisalril al ministro de Trabajo, Eddy Olivares en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, en fecha 24 de febrero del año en curso. Entre las medidas centrales figura la prescripción obligatoria por Denominación Común Internacional (DCI), es decir, por nombre genérico y no por marca comercial.

El documento, firmado por el superintendente Miguel Ceara Hatton, propone derogar el decreto 665-12 y modificar el Reglamento para la Prescripción y Dispensación de Medicamentos Ambulatorios en el SDSS. De aprobarse, la iniciativa impactaría la relación entre médicos, farmacias, aseguradoras y afiliados del Seguro Familiar de Salud.

Entre sus disposiciones principales, establece que los medicamentos cubiertos dentro del sistema deberán ser prescritos por su nombre genérico. También dispone que las farmacias habilitadas podrán realizar sustituciones únicamente por equivalentes químicos, y siempre con el consentimiento del médico tratante o del afiliado. La propuesta incorpora además precios topes de cobertura para medicamentos ambulatorios, revisados semestralmente por Sisalril.