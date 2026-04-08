Melba Grullón: del dolor por la pérdida de su hija Alexandra a una fundación para ayudar a jóvenes

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Perder a un hijo es una herida que no sana. Melba Segura de Grullón lo sabe. Su hija, Alexandra Grullón, murió en el colapso del Jet Set, una tragedia que dejó más de 200 fallecidos y marcó a la sociedad dominicana.

Pero en medio de ese dolor, decidió hacer algo más: transformar la ausencia en propósito.

Apenas cuatro meses después de la tragedia, el 21 de agosto, lanzó el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, una iniciativa que busca cambiar la vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente de quienes también fueron golpeados por aquel suceso.

El programa, conocido como Fondo ALE, ofrece becas y oportunidades de formación a hijos de víctimas, sobrevivientes y jóvenes que sueñan con estudiar, pero no cuentan con los recursos.

“Tu misión de tocar la vida de los demás continuará siempre conmigo. Ahora mismo 21 jóvenes universitarios y 9 escolares… continúan sus estudios gracias al Fondo de Becas ALE”, expresó al momento del lanzamiento.

Más que una iniciativa educativa, el proyecto se ha convertido en una forma de mantener viva la esencia de Alexandra.

Cada beca, cada oportunidad, es también una manera de reconstruir lo que la tragedia arrebató.

Una vida dedicada al servicio

Aunque esta acción nace en medio del dolor, no es ajena a su trayectoria.

Melba Segura de Grullón ha estado vinculada durante años a iniciativas sociales, es la presidenta de la Fundación Sur Futuro.

El fondo contempla cubrir gastos relacionados con la educación, como admisión, matrícula, créditos educativos, trabajos finales de grado, investigación y derecho a graduación.

Además, busca beneficiar a más jóvenes, especialmente aquellos que perdieron a sus padres en la tragedia del 8 de abril.

“Así nace el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, una iniciativa creada para sembrar esperanza donde más se necesita”, destacan en sus redes sociales.

Sobre el caso

El colapso del Jet Set, ocurrido el 8 de abril, dejó más de 200 fallecidos y decenas de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes registradas en el país en los últimos años.

El hecho provocó conmoción nacional y abrió un proceso judicial orientado a establecer responsabilidades por lo ocurrido, mientras familiares de las víctimas han exigido respuestas y justicia.

En medio de ese proceso, el caso es seguido de cerca por la opinión pública.