Robo a joyería en Ensanche Libertad de Santiago: ¿Qué se sabe del caso?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, recuperó más de RD$200,000 en efectivo y múltiples prendas de oro sustraídas durante un robo a una joyería ubicada en el sector Ensanche Libertad, en Santiago, donde además fue arrestado uno de los presuntos implicados.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho fue denunciado el pasado 4 de abril de 2026, luego de que el propietario del establecimiento reportara que desconocidos penetraron al local en horas de la madrugada tras abrir un boquete en una de las paredes laterales.

Una vez dentro, los antisociales violentaron la caja fuerte, de donde sustrajeron aproximadamente US$12,000, RD$100,000 y unos 700 gramos de oro de 14 quilates, valorados en cerca de US$90,000. También cargaron con un equipo DVR que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Como resultado de un allanamiento realizado en el sector Camboya, fue apresado Johnson Amaurys Nina Feliz, alias “El Maestro” y/o “Monchi El Maco”, señalado como uno de los implicados en el hecho.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon en su residencia diversas prendas presumiblemente de oro —entre ellas cadenas, medallas, anillos y aretes— con un peso aproximado de 292 gramos, así como la suma de RD$214,600 en efectivo.

Según las investigaciones, el detenido habría admitido su participación en el robo, señalando además a otro individuo que permanece prófugo, por lo que se ha activado su localización y captura.

En el operativo también fue retenida otra persona para fines de investigación, al encontrarse en el lugar al momento del allanamiento.

El detenido y las evidencias ocupadas se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.