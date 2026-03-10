Mes de la Patria cierra con homenaje Sánchez

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En el cierre del Mes de la Patria con el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) Juan Pablo Uribe, manifestó que “en el momento portentoso de la independencia nacional el talante épico del general fue definitorio.

Junto a la Procuradora General de la República, Yeny Berenice Reynoso, Uribe destacó que en la hora perversa de la traición con la anexión a España, Sánchez encabezó las primeras luchas ofrendando su sangre y su vida en defensa de la soberanía nacional.

La CPEP, en nombre de la Presidencia de la República, celebró un acto patriótico en el Parque Independencia en el 209 aniversario del natalicio de Sánchez y el cierre formal del “Mes de la Patria 2026”, periodo que sirvió para enarbolar los símbolos de la dominicanidad en cada corazón y hogar de la patria. Uribe proclamó “celebramos el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, 9 de marzo de 1817, patricio, héroe y mártir, cuya estatura histórica lo hace merecedor de los más encendidos elogios como forma de reivindicar y consolidar los conceptos innegociables de soberanía nacional, integridad territorial e integridad demográfica en medio de complejidades globales e insulares”. Indicó que con Francisco del Rosario Sánchez, héroe febrerista y mártir restaurador adelantado, la CPEP cierra con éxito rotundo el Mes de la Patria 2026, reafirmándo la dominicanidad. El acto inició con el enhestamiento de la Bandera Nacional y los honores militares de estilo, al general Francisco del Rosario, seguido del depósito de ofrendas florales, al compás con el toque de ofrenda y el ritual en la llama votiva.