Francisco del Rosario Sánchez: el héroe que defendió la independencia mientras Duarte estaba fuera del país

Nacido en la parte oriental de la isla Hispaniola durante el período de precariedad conocido como la España Boba, Francisco del Rosario Sánchez dedicó su juventud a la lucha por la libertad de su tierra, que en ese momento se encontraba bajo la dominación de Haití.

Con apenas 27 años, este joven humilde, de inteligencia admirable y profundo sentido patriótico, se convirtió en uno de los padres de la patria de la naciente República Dominicana. Su integridad y liderazgo lo llevaron a desempeñar un papel determinante en el movimiento clandestino más importante del país: La Trinitaria.

Muchos historiadores consideran a Sánchez como el “verdadero” padre de la República Dominicana, al convertirse en el líder del movimiento independentista tras el exilio de Juan Pablo Duarte, quien tuvo que abandonar el país días antes de la proclamación de la independencia.

El liderazgo tras la ausencia de Duarte

Ante la salida de Duarte, Sánchez asumió la responsabilidad de dirigir la causa independentista. Fue él quien tomó las riendas del movimiento, coordinó acciones con los patriotas y se convirtió en una figura clave para concretar el proyecto de nación que impulsaban los trinitarios.

La noche del 27 de febrero de 1844, Sánchez tuvo el honor de enarbolar por primera vez la bandera dominicana en la Puerta del Conde, proclamando la independencia nacional y dando nacimiento a la República Dominicana.

También se le atribuye haber sido uno de los redactores del Manifiesto del 16 de enero de 1844, documento que exponía las razones para liberar la parte oriental de la isla del dominio haitiano, que se había extendido por 22 años, y establecer un Estado libre e independiente de toda potencia extranjera.

Orígenes y formación

Francisco del Rosario Sánchez nació en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Fue hijo de Narciso Sánchez Ramona y Olaya del Rosario de Belén Fernández, y el primogénito de once hermanos.

Se destacó como político y líder independentista, además de ser una figura respetada por su credibilidad y compromiso con la causa patriótica.

Lucha contra la anexión a España

Años después de la independencia, Sánchez volvió a levantarse en defensa de la soberanía nacional. En 1861, cuando el presidente Pedro Santana promovió la anexión de la República Dominicana a España, el prócer organizó una expedición para enfrentar esa decisión.

El 1 de junio de 1861, Sánchez penetró al territorio dominicano al frente de un grupo de patriotas, cruzando por Hondo Valle, Vallejuelo y El Cercado, con el objetivo de iniciar la lucha contra la anexión.

Captura y fusilamiento

El 3 de julio de 1861, el grupo fue sorprendido en una emboscada en El Cercado, donde Sánchez resultó herido en la ingle. Posteriormente fue capturado y sometido a un Consejo de Guerra encabezado por el general Domingo Lazala, que lo condenó a muerte.

El 4 de julio de 1861, Francisco del Rosario Sánchez fue fusilado en el cementerio de San Juan de la Maguana, a los 44 años de edad, junto a varios patriotas que lo acompañaban.