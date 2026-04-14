Meteorología advierte habrá lluvias toda la semana

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que las lluvias continuarán toda la semana, debido a la incidencia de un sistema frontal estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que genera abundante humedad e inestabilidad atmosférica.

La funcionaria indicó que hoy y mañana las lluvias podrían disminuir ligeramente en intensidad, aunque seguirá cayendo agua, mientras para el jueves otra vaguada estará incidiendo sobre el territorio nacional y para el fin de semana, se intensificarán de nuevo, “es decir, que vamos a tener una semana que seguirá lloviendo”.

“Tenemos los suelos saturados y prácticamente 45 días lloviendo diario en algunas regiones del territorio nacional”, puntualizó.

Ceballos expuso la situación tras participar en una reunión en el Salón Verde del Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y los principales organismos e instituciones que tienen que ver con temas de emergencia ante desastres naturales.

En ese contexto, el mandatario reiteró que el Gobierno se mantiene en sesión permanente para enfrentar los daños provoca dos por las lluvias que han afectado al país, tras precisar que la prioridad en estos momentos es salvar vidas y propiedades, así como conservar el uso de las infraestructuras.

Abinader garantizó alimentos y enseres para las familias afectadas.

Dijo que evalúan la posibilidad de trasladar viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Exhortó a la prudencia y recomendó a la población mantener resguardo ante cualquier situación de riesgo.

Además, el mandatario informó se conformaron comisiones especiales para dar seguimiento a la situación, coordinar acciones de respuesta y garantizar una atención oportuna.

Boletín vespertino del COE

En su boletín de las 4:30 de la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se mantiene en alerta roja Puerto Plata. En tanto, en alerta amarilla están Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, El Seibo, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, Valverde, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Puerto Plata, Samaná, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, y el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. En alerta verde, figuran Baoruco, San Juan, Independencia, Dajabón y Elías Piña.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, ni en vehículos ni a pie.